港聞

港聞二

志記向團體贈木 覓地重建「已有心水」

【明報專訊】位於新界東北發展區的「志記鎅木廠」，收地限期上周二屆滿。鎅木廠昨在facebook稱，將會向學校及非牟利團體送贈木材，但不設個人送贈。鎅木廠亦正覓地重建，第二代負責人王鴻權（權哥）稱「已有心水」，但仍就租約內容與業主商討，主要是租金問題。

地署：樂意協助選新址 未收求助

地政總署昨回覆稱，若廠方擬有重置業務的私人土地選址，政府樂意協助，惟沒有收到木廠要求提供協助；另稱開展工程迫切，已無空間再延遲遷出限期，故有關協助不會影響署方於短期內採取土地清理行動。

志記鎅木廠在facebook稱，為貢獻社會欲向團體送贈原木木材，包括大中小學或非牟利團體，但不設個人送贈。接收木材的團體須承諾不轉售木材獲利，並自行安排搬運。領取日期預計安排於本月20至25日，「期望可趕在政府強拆前」。帖文又提到由於查詢太多，不少人到場索取木材，加上正忙於覓地重置，謝絕參觀或個人取木。

權哥：地署沒再致電 仍有700噸清拆需兩月

協助該木廠覓地重建、關注土地規劃議題的網誌平台「阡陌之間」周日（18日）表示，收地消息傳出後有人前來「索取」木材，甚至有木材被偷，權哥處理日常工作之餘，每日亦要面對數以百計查詢及訪問等，身心消耗巨大，「我們亦不介意直接講，乘人之危取着數的人也有存在」。該平台稱，權哥為不浪費木材，決定贈予民間團體及學校，惟內部早前未有「好好溝通」便在facebook公布消息，當日馬上有人索取木材，「打爆木廠電話」，打亂覓地及原有工作安排。廠方遂以網上表格形式，供有興趣團體登記，實現權哥想法，同時讓廠方有時間覓地。

權哥表示，地政總署人員近日沒再致電，木廠仍有至少700噸木材，清理及拆卸機械需時一兩個月。他重申並不希望看到珍貴木材送往Y•Park園林廢物回收中心，故會盡量為獲贈團體切割木材，可以用作木工班，如果希望獲原條木樁，需要預備30噸吊機。

相關字詞﹕地政總署 重建 志記鎅木廠

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