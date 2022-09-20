慶生宴與鄰枱爭執 揮刀群鬥4傷拘兩人

有傷者昏迷送院 部分涉案者有黑幫背景

現場為安寧路38號一酒吧處所。昨凌晨零時許，警方接獲多名市民報案稱上址有人打架。警員接報趕抵，發現4名傷者。當中31及37歲姓黃兩兄弟頭、手及腳部受傷，分別半清醒及昏迷送院治理，其中胞弟情况已轉穩定，胞兄手術後情况穩定。而涉嫌在公眾地方打鬥被捕的27歲姓簡男子及41歲姓張男子，分別頭及手傷，暫無大礙，當中簡已出院。

網上圖片所見，兩名身穿淺色上衣男子傷勢嚴重。傷者當時懷疑失去知覺，分別倒臥行人路及花槽位置。涉事酒吧對開地面血迹斑斑，留下數米長的血路，夾雜大量染血紙巾及鋼製垃圾桶上蓋等雜物。救援人員見傷者大量出血，急將事主抬上花槽石壆初步治理。

警追緝10多男子

警員事後大面積封鎖酒吧對開位置調查，並到酒吧了解情况。據悉，有人在上址舉行生日派對，席間疑因瑣事與另一枱的人爭執，其中一方「吹雞」召集人馬報復。有片段拍到事發經過，當時有10多名男女在上址聚集，先是不停叫囂，其後爆發衝突，發生群鬥。片段所見，有人揮拳猛擊倒地黑衣男，及後有人疑作支援，手持利刀向對方亂舞。

大批參與打鬥男女逃去。經初步調查，案件列傷人及在公眾地方打鬥，案件交由元朗警區反三合會行動組跟進，警方正追緝10多名案發時身穿深色上衣及褲的男子歸案。