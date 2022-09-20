失業率跌至4.1% 李兆波料數月內穿4 再低需寬檢

本港今年2至4月失業率高見5.4%，其後滾動式3個月期間失業率分別跌至5.1%、4.7%和4.3%（5至7月），最新6至8月失業率再跌0.2個百分點至4.1%，是自去年11月至今年1月3.9%失業率後的新低，最新失業人數為16.19萬；最新就業不足率為2%，下跌0.2個百分點，就業不足人數為7.64萬。

餐飲零售均跌0.3百分點

零售、住宿及膳食服務業合計失業率為6.2%，較上一個3個月期跌0.3個百分點，其中餐飲服務活動業和零售業失業率均跌0.3個百分點，分別為6.7%和6.0%。

勞工及福利局長孫玉菡指出，勞工市場將於短期內有改善，幅度將很大程度視乎本地經濟活動表現，消費券應繼續支持本地消費，但近期金融狀况收緊或不利消費，而本地疫情發展亦可能影響經濟活動及勞工市場。

李兆波向本報表示，最新失業率達4.1%屬預期內，因第五波疫情爆發前，失業率已慢慢跌至1月的3.9%，政府4月放寬社交距離措施後未再收緊，失業率未來數月內可緩慢跌穿4%，回落至3.9%水平，惟跌勢將受阻，若未來一兩個月內推出「0+7」措施和登機前免檢測，甚至落實「0+0」，社會復常，一年後失業率或回復至疫前的2.8%。李兆波認為，餐飲業和零售業失業率跌幅輕微，需與外國和內地通關，才可取得較大改善。

青年失業惡化 15至19歲18.7％

另一方面，勞聯關注青年失業問題未有明顯改善，20至24歲組別失業率升至11.2%，較上個3個月期微升0.1個百分點，同期15至19歲組別失業率由17.5%升至18.7%，認為令人憂慮。