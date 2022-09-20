港聞

港聞二

索償指警催淚彈燒屋 醫生申分案審訊被拒

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大及在校外發射催淚彈。一名耳鼻喉科醫生去年12月入稟稱警員誤將催淚彈射進其尖沙嘴兩個單位，引致起火及損毁，向警務處長索償逾672萬元，案件昨在高院內庭聆訊。原告要求警方承認責任，索償事宜則分案處理。聆案官以公帑運用及節省法庭時間為由拒絕申請，另下令原告支付訟費。

聆案官：考慮公帑運用 法官已否決無權干預

原告為梁錦聰，被告為警務處長。聆案官何展鵬表示，考慮公帑運用及避免重複證供，一般不會分案處理，且法官已否決其申請，聆案官更無權干預。惟原告多次重申，本案情况特殊，計算及列出賠償項目花費時間長，認為要先處理被告違反責任一事。何官則稱，原告未能證明被告疏忽違反責任。

原告又稱，被告從未承認責任，質疑雙方何以調解。何官解釋，調解不牽涉責任問題，被告可以不承認責任，但願意賠償，故原告應盡快逐一列出損失物品的數量及金額。

原告屢打斷發言 官：可唔可以聽我講先？

聆訊期間，原告多番打斷何官發言；何官亦多次要求原告停止發言，並一度稱「我啱啱好番，我冇氣同你講啦」、「你可唔可以做吓父母心，聽吓我講先？」

原告早前出席提訊時曾透露，他找了兩年也未有律師接案，律師不情願代表他控告政府。原告昨日出庭時亦無律師代表。

【案件編號：HCA 1936/21】

（反修例風暴）

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