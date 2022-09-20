控反恐例被告提訊 鐵甲威龍押送特勤警巡邏

提訊的東區裁判法院大樓外，一度停泊4輛警車，並有約20名反恐特勤隊警員巡邏。13名被告已還押兩至三年半，由俗稱「鐵甲威龍」的「甲級犯」專用囚車押送到庭。首被告黃振強身穿右胸印上「無畏」字眼的白恤衫應訊，各被告不時與旁聽親友揮手。

交付高院 押後10月再訊

13名被告案發時介乎19至33歲，其中10人依次為黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、李家田、賴振邦、許湛榮，同被控「對訂明標的的爆炸的禁制」罪，以及「企圖引起可危害生命的爆炸」的交替控罪；10人另同被控一項串謀謀殺罪，控罪稱他們串謀謀殺警務人員。

其中黃振強及張俊富被控製造或管有爆炸品罪，張俊富另被控無牌管有槍械或彈藥罪；吳智鴻被控意圖危害生命而管有槍械或彈藥罪；蘇緯軒被控使用槍械或彈藥意圖抗拒或阻止合法逮捕罪；李家田被控意圖危害生命而管有槍械或彈藥罪。

其餘3名被告前本土民主前線成員鍾雪瑩、蔡凱明、陳玉龍，則分別被控意圖危害生命而管有槍械或彈藥、協助教唆製造爆炸品而意圖摧毁財產、串謀管有武器及彈藥、無牌管有槍械或彈藥罪。

【案件編號：ESCC 2693/19等】

（反修例風暴）