延誤檢控3年 兩男塗鴉警總緩刑 官：倘當年起訴或判更生中心

辯方求情稱，被告蔡德昌（現年33歲）和母親相依為命，案發後經營滑板店，有做義工和致力推廣滑板運動。另案被告陳焯嵐（23歲）現為滑板教練，結婚計劃因本案受影響；陳的學生在求情信讚揚他待人友善。

警索法律意見3年始獲 無資料解釋

辯方指出，兩人於3年後遭檢控不合理，警方拘捕兩人後同年向律政司索取法律意見，至今年才取得建議，沒資料顯示為何需時甚久。與此同時，兩被告有穩定工作及努力更生。

對於辯方稱本案損毁程度輕微，外牆經清洗後即回復原狀，溫官同意非不可逆轉破壞，並接納兩人品行良好；蔡在外牆寫上「A」字，以及遮蓋牆上的粗言，不屬極具挑釁性。溫官說，若陳當年被起訴，或會判入更生中心，考慮到延誤檢控，對被告造成不公和打擊，准兩人緩刑兩年，並下令各須向警務處賠償1670.4元。

案情指出，2019年6月26日有大批示威者包圍警總，兩名被告翌日凌晨以黑色噴漆塗鴉警總外牆。警方翻查片段後，同年8月上門拘捕兩被告，兩人在警誡下保持緘默。

【案件編號：ESCC 925、926/22】

（反修例風暴）