姦12歲自閉女童 大專生罪成候判

控方稱被告專注力失調、過度活躍

被告方嘉樂（現年20歲，學生）被判罪成後，控方表示，他自小學起被診斷患上專注力失調及過度活躍症；另他為香港專上學院一年級副學士生，就讀人力資源相關學科。

控方開案陳辭指出，被告與當時12歲的女生X為鄰居，居於大圍某大廈不同樓層，互不相識。2020年10月19日下午2時許，被告在大廈尾隨X步出升降機，並拉着X的手帶往梯間。被告問X就讀什麼年級，及親吻除下口罩的X，X推開被告。自稱大學生的被告邀請X「做實驗」，三度要求她口交，均遭X拒絕。被告又着X脫掉內褲，並4次將下體插入X的私處，事後以紙巾清理。X回家後將事件告知父母，報案處理。

被告早前自辯時表示，當日遇上X，想與她交朋友，並帶她到樓梯間聊天，又認為X與一般女生無異。被告要求X為他口交被拒，其後伸手入X的校裙，用手指觸碰其私處及摸胸。被告三度問X可否為他口交，X均拒絕。被告承認未經X同意下摸她，但指X當時沒有拒絕，並重申沒有強姦X。被告又稱，曾想過摸X「做實驗」，但從未親口詢問，事後並向X稱「唔該晒」。

【案件編號：HCCC22/22】