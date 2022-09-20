指女警分娩亡非因妊娠毒血 醫局專家：料現羊水栓塞

指事主體格較優越 心臟驟停不尋常

事主葉素欣（終年26歲）於2016年10月入院誕下女嬰，產後約兩小時心臟驟停，搶救後恢復心跳，延至3日後不治。譚永雄在報告指出事件不尋常之處，包括事主患輕微妊娠毒血症，但她年紀尚輕，體格較常人優越，短時間內心臟停頓不尋常。譚又指出，事主一度血壓急降，卻沒有出現補償性心跳加速，構成疑點。

針對心臟驟停一事，譚指事主當時的血小板數量正常，不符合妊娠毒血症的徵狀，所以妊娠毒血症並非死因，背後有更嚴重的成因。譚表示，事主除了大量出血，血壓亦在數分鐘內急降，併發瀰漫性血管內凝血障礙症，「根本唔識止血，啲血係血水嚟」。

稱栓塞可無聲息出現 死亡率八成

譚永雄認為，雖然解剖報告不見有關迹象，但羊水栓塞的死亡率高達八成，「可以無聲無息咁出現」，正是羊水栓塞導致事主心臟驟停。譚又指醫療團隊多次替事主注射收縮子宮的劑藥，並切除子宮，不料病况急轉直下，「令人費解嘅係，幾日都搞唔到」，顯示羊水栓塞的可能性較大，「AFE（羊水栓塞）係非常嚴重嘅情况，唔係有機會就一定醫得番」。

指胎盤殘留物不足以致心臟停頓

家屬傳召的婦產科專家勞子僖早前供稱，殘留胎盤造成惡性循環，事主在缺血缺氧下致死。譚永雄在庭上反駁稱，胎盤殘留物容易引起產後出血，但不足以導致心臟停頓及大量出血。譚又指子宮內血漬呈一片紅色，醫生不容易找到殘留胎盤，而且一般親手檢驗只能觸摸子宮頸，難以發現子宮下方的殘留物。譚提及，事主分娩過程大致正常，加上嬰兒順利出生，認為醫療團隊的催生及分娩做法正確。聆訊今續。

【案件編號：CCDI602/16】

明報記者

（死因研訊）