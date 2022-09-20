政府通知有短租地 喵坊：等於從頭再來

【明報專訊】本港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」（下稱喵坊）的元朗廠房不獲業主科技園公司續租，租約年底結束。事件曝光後，環保署昨日表示已聯絡喵坊並提供協助，包括聯絡科技園公司，又稱政府將推出3幅專供回收業使用的短期租約地作公開招標。喵坊聯合創辦人葉文琪稱，希望政府安排遷往環保園內的南華廚餘廠舊廠房；不過環保署稱該廠房已被用於其他項目，工程亦已展開。
東主冀遷環保園舊廠房
環署：已撥其他項目
本報昨報道，位於元朗創新園的喵坊廠房租約至年底屆滿，不獲業主科技園公司續租，環保署表示不知情。葉文琪稱，有環保署職員昨日來電，表示政府將會推出3幅短期租約用地供招標，但他認為搬遷到空地等於從頭再來，涉及大筆投資，亦需時興建廠房，難做到無縫銜接。他表示，留意到屯門環保園的華南廚餘廠舊廠部分已批租出去，如果能夠讓喵坊搬到該廠的未批租部分，或可解決問題。
星洲招設廠 「至少重視你的成果」
葉文琪又透露，喵坊在本港設廠，回收及處理被認為不可回收的紙包飲品盒，引起鄰近地區注意，去年新加坡國家環境局主動聯絡他，了解如何回收及處理紙包飲品盒，「新加坡無紙包飲品盒回收廠，佢哋想知點解香港做到，於是派人同我開會」；今年4月，葉前往新加坡出席環保博覽，其間再獲新加坡國家環境局安排到當地勘察可供興建廠房的土地，並向他表示，若落實在當地建廠，會協助他申請輸入外勞，以解決人手問題。
葉文琪說，新加坡環保部門表現專業，「至少會重視你在本港取得的成果」，但他表明，即使在新加坡設廠，亦不會放棄在港推動循環經濟，「總之會盡力做落去，唔希望走到呢一步斬纜，除非客觀條件真的不容許，才會放棄，不過是最壞打算！」