政府通知有短租地 喵坊：等於從頭再來

東主冀遷環保園舊廠房

環署：已撥其他項目

本報昨報道，位於元朗創新園的喵坊廠房租約至年底屆滿，不獲業主科技園公司續租，環保署表示不知情。葉文琪稱，有環保署職員昨日來電，表示政府將會推出3幅短期租約用地供招標，但他認為搬遷到空地等於從頭再來，涉及大筆投資，亦需時興建廠房，難做到無縫銜接。他表示，留意到屯門環保園的華南廚餘廠舊廠部分已批租出去，如果能夠讓喵坊搬到該廠的未批租部分，或可解決問題。

星洲招設廠 「至少重視你的成果」

葉文琪又透露，喵坊在本港設廠，回收及處理被認為不可回收的紙包飲品盒，引起鄰近地區注意，去年新加坡國家環境局主動聯絡他，了解如何回收及處理紙包飲品盒，「新加坡無紙包飲品盒回收廠，佢哋想知點解香港做到，於是派人同我開會」；今年4月，葉前往新加坡出席環保博覽，其間再獲新加坡國家環境局安排到當地勘察可供興建廠房的土地，並向他表示，若落實在當地建廠，會協助他申請輸入外勞，以解決人手問題。

葉文琪說，新加坡環保部門表現專業，「至少會重視你在本港取得的成果」，但他表明，即使在新加坡設廠，亦不會放棄在港推動循環經濟，「總之會盡力做落去，唔希望走到呢一步斬纜，除非客觀條件真的不容許，才會放棄，不過是最壞打算！」