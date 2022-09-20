中大醫院餵奶調錯B 衛署命4周內交報告

嬰手帶正確 涉事者停護理嬰兒

據本報得悉，被調亂的嬰兒有佩戴正確手帶，寫有嬰兒和母親的名字，而該嬰兒交到錯誤的母親前，亦有醫護人員核對身分。本身是婦產科醫生的公共醫療醫生協會會長凌霄志接受本報查詢時說，難評論私家醫院相關程序，一般而言公立醫院會安排所有初生嬰兒與母親同房，除非嬰兒需入住新生兒深切治療部或特別護理病房。

中大醫院昨回覆查詢時確認事件，稱該院上周五發生一宗在餵哺母乳時錯誤識別新生嬰兒母親的事故，涉事嬰兒經檢查後情况正常，院方亦詳細向家屬交代事件，涉事兩名母親及其嬰兒已分別於上周六（17日）及周日（18日）出院。該院就事件向受影響家屬致歉。

中大醫院於事發後4小時內按機制主動呈報衛生署，翌日再向署方交代詳情，該署亦於昨早到相關病房巡查了解。院方補充，已成立小組調查事件，會在4周內呈交詳細報告，涉事職員已被暫停所有直接護理初生嬰兒的職務。該院亦已向相關病房員工重申正確的母嬰身分核對程序，並加強臨牀督導，亦會於本月內為相關病房所有前線員工，重新就病人身分核對能力和程序作評估審核，避免同類事件再發生。