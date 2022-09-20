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港聞二

指審裁組警司偏頗 停職警申覆核促擱紀律聆訊

【明報專訊】一名警員欲索取紀律聆訊證人的調查報告而申請押後聆訊，但被警司拒絕。警員又投訴聆訊期間被違法對待，但該警司未有處理及暫停紀律聆訊，認為警司違反程序。該警員上周五（16日）入稟高等法院司法覆核，要求法庭頒布暫時擱置紀律聆訊。警方回覆本報查詢稱，涉案男警已被停職，並隸屬於水警西分區，由於案件已進入司法程序，故不評論。

司法覆核申請人為英裕泰；建議答辯人是警隊紀律審裁組警司李德中。翻查資料，男警英裕泰涉於2017年在旺角港鐵站扶手電梯上重複伸腳向前偷拍一名女子裙底，被捕後被發現其波鞋有迷你攝錄機，經審訊後被裁定有違公德罪名不成立。

指聆訊證人曾作假 索調查報告遭拒

覆核申請書指出，申請人向投訴警察課申請詳細索取一份紀律聆訊證人警員53410的調查報告以用作自辯，另報告顯示該證人曾作假口供，故要求押後紀律聆訊以索取報告，但遭答辯人拒絕申請。申請人稱，答辯人的決定偏頗，違反《警隊條例》，剝奪其公平聆訊的權利。

申請人續說，在紀律聆訊調查中受到警長50099違法對待，故向答辯人指控警長行為，並申請暫停執行紀律聆訊，惟答辯人未有處理申訴，申請人認為答辯人違反程序，未能公平公正處理紀律聆訊程序，有關權利涉及所有停職警員的公眾利益。申請人遂入稟要求法庭裁定答辯人否決無效，頒令暫時擱置紀律聆訊。

【案件編號：HCAL 953/22】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 紀律聆訊 罪名不成立 水警 偷拍裙底

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