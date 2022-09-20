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港聞二

鄧炳強談射記者投訴 「遭訓斥不代表有錯」

【明報專訊】2019年11月反修例運動期間，時任商業電台記者採訪時被防暴警察從後射海綿彈擊中，涉事警員事後遭警方「訓斥」，投訴警察課上月稱調查結果屬「無法證實」。保安局長鄧炳強昨回應稱，訓斥代表事件中有改善空間，不代表涉事警員「必定是錯」，需尊重投訴警察課及監警會的結論。

「需尊重投訴課監警會結果」

時任警務處長鄧炳強前年曾回應事件，稱涉事警員已被訓斥，並認同投訴的記者是盡忠職守。鄧炳強昨回應稱，相信涉事警員為保護市民安全而做出他認為最合適的反應，回望事件承認有改善空間，故透過訓斥提醒警員改善。他強調，警員行為有改善空間未必代表調查結果有錯，認為需尊重投訴警察課及監警會經詳細檢視得出的調查結果。

事主促監警交代如何審視

至於有關警員目前是否仍在前線執勤，鄧炳強未正面回應，稱相關部門會較清楚其現時情况。就涉事警員現况，警察公共關係部稱前日已就事件回應傳媒提問，現階段沒補充。

投訴警察課上月去信當事人交代調查結果，稱記者當時衝前觸碰防暴警察手部後轉身逃走，警察才追捕及發射海綿彈，做法「並非不合理」。當事人鄭先生昨日接受商台節目訪問稱，海綿彈有一定殺傷力，警方應向公眾公開合理及不合理動武的情况，促請監警會交代當時如何審視個案。

「賣豬仔案」13人自由仍受限

鄧炳強昨日亦交代，至今共收到46宗港人被誘騙到東南亞國家工作遭禁錮的騙案，當中33人已獲確認安全，其中25人已獲政府安排返港，另有13人的人身自由仍受限，不過暫時大致安全。

鄧炳強昨早於新城電台節目被問到《基本法》23條立法進展，他稱保安局早前投放很多時間和精力處理抗疫工作，令立法進度有少許影響。他重申立法條文需面對目前和將來的挑戰，加上過去一年國際政治發生很多事件，強調23條立法不能輕率，但當局會盡快處理。

相關字詞﹕鄧炳強

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