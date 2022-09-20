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東鐵過海後 荃灣線繁忙時間客跌17％ 觀塘線跌10％ 港鐵：反映有助分流

【明報專訊】港鐵東鐵線過海段通車至今逾4個月，港鐵表示與去年同期相比，東鐵線今年7月每日平均客量增長2.5%至53萬人次，而荃灣線及觀塘線在早上繁忙時間載客量分別下跌17%及10%，反映有助分流。港鐵下階段將為東鐵線旺角東站以北車站加裝自動月台閘門，「關鍵工作」是明年首季起更改25個月台停車位置。

東鐵7月每日客量按年增2.5%

東鐵線過海段今年5月15日通車，港鐵過境鐵路總管張志強稱，過海段通車後有助分流其他路線的客量，其中荃灣線及觀塘線在早上繁忙時間載客量分別下跌17%及10%；另外亦方便市民上班及參與活動，例如書展期間灣仔站及會展站乘客量比去年增加17%，約七成乘客經會展站到書展，其餘則經灣仔站。

東鐵11站將改停車位置

改善月台罅及乘客分佈不勻

港鐵計劃為東鐵線各站加裝自動月台閘門，事前須先調整11個車站共25個月台的停車位置。港鐵項目策劃及發展（車務）總經理丁嘉俊稱，新安排下大部分列車在月台將向南移一至兩卡，屆時列車會停泊在月台較筆直位置，以改善月台與車廂之間空隙問題，並令乘客分佈更平均。

丁嘉俊以太和站為例，乘客由大堂到「往金鐘方向」月台時與車尾較遠，因此大部分乘客都會選擇在車頭上車，令繁忙時間車頭較多人，「不時都會出現所謂『頭重尾輕』」，在實施新停車位置後，乘客到月台車頭或車尾距離將相若，令乘客不會集中在車頭上落。他表示因應措施，港鐵會陸續在須改動的月台地面貼上「藍、灰」兩款標貼，以資識別（見圖）；港鐵又會調整「頭等核准器」拍卡機位置，並在同一月台另添置多一部。

涉及要調整停車位置的車站包括火炭、大學、太和、粉嶺、上水、落馬洲及羅湖站的全部月台；旺角東、九龍塘、大圍站、沙田的部分月台；馬場站及大埔墟站停車位置則毋須改動。

月台加閘門 明年馬場大埔墟先裝

丁嘉俊表示，港鐵現時已完成加裝自動月台閘門其中3項前期工作，包括加固月台結構、更換新信號系統及更換新列車，調整停車位置為「關鍵前期工作」之一。被問到港鐵計劃何時在東鐵線所有月台安裝自動閘門，丁稱港鐵將在明年年中於馬場及大埔墟站率先安裝，汲取經驗後，再在其他車站加裝閘門，惟未交代具體時間。至於整個加裝閘門工程涉及多少開支，港鐵僅回覆稱是動用內部資源處理。

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