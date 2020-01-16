202全日制幼園加費 較去年多114間

【明報專訊】根據教育局最新數據，「幼稚園教育計劃」下202間（33%）提供全日或長全日制課程的幼稚園獲准加費，較去年大增114間；同時有403間（66%）凍費，有3間則減費。教聯會理事、私立的思博幼稚園校長蔡麗芳稱，受出生率跌、移民潮及兩地仍未通關影響，學生人數大跌，導致幼稚園所獲資助額減少，要由學費收入填補。
每期中位數890 教局：仍低水平
教育局昨日回覆，截至本月5日，已審批727間「計劃」下的幼稚園學費申請，今學年每期學費中位數約890元，較去年增約10元，「整體學費仍處於低水平」。半日班幼稚園方面，480間（98%）凍費，另9間（1.8%）獲准加費。
而237間非政府資助幼稚園中，逾半數、共120間准加費。根據教育局「收費證明書」所列的幼兒班（K1）學費，啓思幼稚園今學年學費加2.3%至63,000元。
在維多利亞教育機構轄下，康怡維多利亞幼稚園加4.8%至94,413元，鰂魚涌維多利亞幼稚園同增4.8%至95,887元。
蔡麗芳稱，今學年學生人數「跌得很緊要」，「疫情前每間幼稚園有約200至300個小朋友，現在不少學校跌至少於100人」，學校或加費將部分影響轉嫁家長。
校長：學生跌資助減需學費填
她建議當局增加每名學童的資助額，並延長原本今學年結束的「幼稚園過渡期津貼」，由政府支付教學人員薪酬開支，助維持教學質素。