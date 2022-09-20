逾半直資加費 疫下新高 直資議會：主因資助增幅小 或有學生流失考慮

今年5月，教育局已接獲38間直資校申請調整學費，局方昨回覆悉數獲批，包括傳統名校拔萃男書院、聖保羅男女中學、協恩中學等（見表）。

林大輝連加3年 今年8.3%

學費加幅最大是林大輝中學，加8.3%至39,000元，按年增3000元。翻查資料，該校2020/21、2021/22學年學費加幅分別高達21.6%及9.1%。其次是英華書院，加7.7%至24,000元。英華書院校長陳狄安解釋，過往3年無調整學費，現時學費實際金額仍小，「每期（共10期）都是加171元，加費有考慮疫情期間各方面因素」。

直資校正陸續招收下學年新生，小學方面，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學各級學費劃一，今學年升2.66%，至40,960元。總校長陳偉佳稱，加費是考慮學校所需，包括聘用優質教師以至學校維修保養等，「雖然對比往年，不少學生移民或離校，但每年收生理想，這方面不是很大困難」。

女拔凍13年 聖保祿赤字未加

另一邊廂，多間直資校疫下凍費，包括傳統名校拔萃女書院，連續13年維持全年學費38,000元。至於去年曾發家長信的聖保祿學校稱赤字逾150萬元，原擬今學年加費方案，包括加一成學費，但未來5年不再加；惟據教育局網頁「收費證明書」，該校仍凍費，維持約10年來水平，即初中全年2.5萬元、高中2.75萬元。

教局：已促校方充分與家長溝通

身兼直資學校議會主席的陳狄安稱，不少直資校70%至90%收入來自政府資助，但政府「按人頭」資助額升幅收窄，降至近10年最低，資助額按年僅增0.38%，「政府增幅減這麼多，即對學校資源或收入減少，雖然未至入不敷支，但令學校在（學費）調整上要考慮」。

教育局回覆，已按既定程序審批直資、私立、國際學校調整學費，仔細考慮學校理據及其財務狀况，又要求校方充分與家長溝通和妥善回應他們關注。

63私校66國際校加費

除了直資校，63間私校獲批加費，比去年增22間，今年平均加幅是4.23%；獲准加費的國際學校亦增加，涉66間學校，平均加幅4.26%，另有兩份申請遭否決。