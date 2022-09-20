體育專員：渣馬宣布取消前 曾詢2月維園檔期

稱同日田總回覆不考慮延期

楊德強昨在港台《千禧年代》表示，田總於本月7日才將舉辦賽事的修訂建議交給政府，至上周五曾向當局透露時間緊迫，正考慮將賽事延至明年2月，並查詢維園有沒有檔期，楊表示已即時查核，並回覆田總稱維園有檔期，但田總同日稍晚表示已開會，表明不考慮延期，直接取消賽事，原因是兩個月時間對於賽會及跑手而言相對緊迫。

楊德強說，回顧去年渣馬於10月份舉行，當局同樣於8月批准，認為今年相隔的時間與去年相若，重申一直盡力協助田總舉行渣馬。他說留意到有傳媒於周末報道田總有意將渣馬延期於明年2月舉辦，港府會繼續提供協助。

鄭泳舜：0+7料可吸跑手到港

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜在同一節目稱，渣馬過去亦會在2月或3月舉行，港府現表示有可能放寬至免酒店檢疫，若屆時配合「0+7」，相信可吸引更多專業跑手到港。他說對於港府的審批進度感到有點可惜，但同時表示理解，因本港確診個案不少。

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