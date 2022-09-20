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何栢良倡食肆鬆綁 檢討疫苗通範圍

【明報專訊】現行社交距離措施將於明日（21日）屆滿，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日稱，香港可加快復常步伐，例如取消對餐飲處所的營業時間和人數等限制，定期檢討疫苗通行證範圍，並聚焦於高傳播風險場所。有餐飲業界估計，若政府放寬堂食人數及營業時間限制，估計可提高約兩成生意額，有助業界解燃眉之急。

何栢良昨在商台節目稱，本港有疫苗接種基礎，政府應釋放接種第三針預防重症的好處，取消「成效低但對市民生活正常化影響大的措施」，以免市民抗疫疲勞。在本地社交距離措施方面，他認為要堅持疫苗通及戴口罩等措施，並做好處所通風設備，但可取消食肆的營業時間和每桌人數等限制，讓整體社會盡快復常。

餐飲界：鬆綁可增營業額兩成

香港餐務管理協會主席梁振華期望政府能放寬食肆至最少12人一枱。他說，目前不少賓客即使想辦宴會，最多只能8人一枱，業界損失不少生意，以中秋節為例，去年業界整體營業額達30多億元，今年受限於嚴格防疫措施，營業額僅20多億元；他估計若能鬆綁，整體營業額可增20%。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，按過往經驗，國慶前有較多飲宴活動，他同樣期望盡快放寬至12人一枱。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，相信政府會審視一系列因素去決定是否放寬餐飲處所防疫措施，包括疫情是否穩步向好，若個案開始減少，對醫療系統造成的負擔較小時，或有空間放寬。

（新冠疫情）

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