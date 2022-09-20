港聞

港聞一

6086宗本地感染近一月最低 醫管局：入院趨降

【明報專訊】本港單日新冠陽性個案宗數進一步回落並跌穿7000宗，衛生防護中心昨公布單日新呈報6260宗個案，其中6086宗屬本地感染，是近一個月來最低，而新入院新冠病人則有233名，現有2600多名病人留醫。醫管局總行政經理關慧敏昨在疫情記者會表示，近日留意到入院人數、病牀使用量及醫管局員工染疫人數均有向下趨勢，會繼續觀察疫情走勢，未來一周會密切監視病人需要，按情况調整非緊急服務。

按情况調整非緊急服務

翻查資料，截至昨日的過去一周（9月13日至19日）公布的數據，平均每日約有308名新冠病人入院、2754人留醫，比較對上一周（9月6日至12日）平均每日約334人入院、約2788人留醫，分別少約26人及30多人。過去一周平均每日新增的染疫醫管局員工數目亦由143人降至133人。

本港昨呈報的新增本地感染新冠陽性個案有6086宗，為8月20日以來新低。學校疫情方面，衛生防護中心表示昨有866間學校呈報1881宗陽性個案，昨早呈報1477宗，其餘為上周五至周日呈報。新增20間學校須停面授課一周，包括位於東涌的匡智紹邦晨輝學校，有4名有住宿學生染疫，同房其餘12人要檢疫，4名染疫者分佈於3個班別，中心建議3班同學暫時不要上學。

粉嶺神召會幼稚園全校停課

位於北區的粉嶺神召會幼稚園上周二（13日）及上周三已有班別須停課，中心昨稱該校因已有近5%學生染疫，須全校停課一周。該校共有556名學生及50名教職員。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容該校「陸陸續續仲有個案，好似仲係停唔到」，至昨日累計23名學生及6名教師染疫。他說據其了解，該校學生不涉及除口罩及進食，會繼續調查感染途徑。

（新冠疫情）

相關字詞﹕停課 確診數字 衞生防護中心 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

袁國勇倡逐步撤社交距離措施 與3學者撰文指6月起疫情第六波 殺傷力減成風土病
袁國勇倡逐步撤社交距離措施 與3學者撰文指6月起疫情第六波 殺傷力減成風土病
指通關復常是港活力「求存之戰」 張炳良：盼施政報告展抗疫終局路線
指通關復常是港活力「求存之戰」 張炳良：盼施政報告展抗疫終局路線
何栢良倡食肆鬆綁 檢討疫苗通範圍
何栢良倡食肆鬆綁 檢討疫苗通範圍
體育專員：渣馬宣布取消前 曾詢2月維園檔期
體育專員：渣馬宣布取消前 曾詢2月維園檔期
逾半直資加費 疫下新高 直資議會：主因資助增幅小 或有學生流失考慮
逾半直資加費 疫下新高 直資議會：主因資助增幅小 或有學生流失考慮
202全日制幼園加費 較去年多114間
202全日制幼園加費 較去年多114間
2500元學生津貼今可申 官校推電子交表
2500元學生津貼今可申 官校推電子交表
賀創校30年 科大推NFT籌款
賀創校30年 科大推NFT籌款
東鐵過海後 荃灣線繁忙時間客跌17％ 觀塘線跌10％ 港鐵：反映有助分流
東鐵過海後 荃灣線繁忙時間客跌17％ 觀塘線跌10％ 港鐵：反映有助分流
鄧炳強談射記者投訴 「遭訓斥不代表有錯」
鄧炳強談射記者投訴 「遭訓斥不代表有錯」
陳朗昇被控阻差 憂礙赴牛津
陳朗昇被控阻差 憂礙赴牛津
指審裁組警司偏頗 停職警申覆核促擱紀律聆訊
指審裁組警司偏頗 停職警申覆核促擱紀律聆訊
接替陳茂波 陳國基任資審會主席
接替陳茂波 陳國基任資審會主席
中大醫院餵奶調錯B 衛署命4周內交報告
中大醫院餵奶調錯B 衛署命4周內交報告
政府通知有短租地 喵坊：等於從頭再來
政府通知有短租地 喵坊：等於從頭再來
迪園匯演添手語 聽障同樂萬聖節
迪園匯演添手語 聽障同樂萬聖節
3人涉電騙6長者63萬元 疑另涉68案
3人涉電騙6長者63萬元 疑另涉68案
指女警分娩亡非因妊娠毒血 醫局專家：料現羊水栓塞
指女警分娩亡非因妊娠毒血 醫局專家：料現羊水栓塞
姦12歲自閉女童 大專生罪成候判
姦12歲自閉女童 大專生罪成候判
哭訴「搶我老公」 兩女街頭互襲同被捕
哭訴「搶我老公」 兩女街頭互襲同被捕
胡英明履新首外訪 廉署：說好香港故事
胡英明履新首外訪 廉署：說好香港故事
延誤檢控3年 兩男塗鴉警總緩刑 官：倘當年起訴或判更生中心
延誤檢控3年 兩男塗鴉警總緩刑 官：倘當年起訴或判更生中心
控反恐例被告提訊 鐵甲威龍押送特勤警巡邏
控反恐例被告提訊 鐵甲威龍押送特勤警巡邏
索償指警催淚彈燒屋 醫生申分案審訊被拒
索償指警催淚彈燒屋 醫生申分案審訊被拒
失業率跌至4.1% 李兆波料數月內穿4 再低需寬檢
失業率跌至4.1% 李兆波料數月內穿4 再低需寬檢
慶生宴與鄰枱爭執 揮刀群鬥4傷拘兩人
慶生宴與鄰枱爭執 揮刀群鬥4傷拘兩人
志記向團體贈木 覓地重建「已有心水」
志記向團體贈木 覓地重建「已有心水」
大灣區GBA專題：專門服務港人 面向具潛力成長型企業 前海夢工場北區開園 創業空間增兩倍
大灣區GBA專題：專門服務港人 面向具潛力成長型企業 前海夢工場北區開園 創業空間增兩倍
大灣區GBA專題：疫情影響進駐量 港味活力街區仍在招商
大灣區GBA專題：疫情影響進駐量 港味活力街區仍在招商
大灣區GBA專題：服務港企加速器公司：不打造小香港 助港人融入
大灣區GBA專題：服務港企加速器公司：不打造小香港 助港人融入
大灣區GBA專題：交通樞紐將直駁香港
大灣區GBA專題：交通樞紐將直駁香港
大灣區GBA專題：前海擴區一年推多項政策
大灣區GBA專題：前海擴區一年推多項政策
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】任勞方委員3屆共6年 勞顧會11月改選 鄧家彪「讓賢」
【Emily】任勞方委員3屆共6年 勞顧會11月改選 鄧家彪「讓賢」
【Emily】清代「畫琺瑯」 中大文物館免費展出
【Emily】清代「畫琺瑯」 中大文物館免費展出
【Emily】新民黨首席議助黃詠儀任發展局政助
【Emily】新民黨首席議助黃詠儀任發展局政助
【Emily】培養尊重私隱 私隱署辦小學生短片賽
【Emily】培養尊重私隱 私隱署辦小學生短片賽
【Emily】中國作家殘雪獲花蹤文學獎
【Emily】中國作家殘雪獲花蹤文學獎
【Emily】鄧炳強遊中大拍片 返應林堂嘆唔同晒
【Emily】鄧炳強遊中大拍片 返應林堂嘆唔同晒