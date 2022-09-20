6086宗本地感染近一月最低 醫管局：入院趨降

按情况調整非緊急服務

翻查資料，截至昨日的過去一周（9月13日至19日）公布的數據，平均每日約有308名新冠病人入院、2754人留醫，比較對上一周（9月6日至12日）平均每日約334人入院、約2788人留醫，分別少約26人及30多人。過去一周平均每日新增的染疫醫管局員工數目亦由143人降至133人。

本港昨呈報的新增本地感染新冠陽性個案有6086宗，為8月20日以來新低。學校疫情方面，衛生防護中心表示昨有866間學校呈報1881宗陽性個案，昨早呈報1477宗，其餘為上周五至周日呈報。新增20間學校須停面授課一周，包括位於東涌的匡智紹邦晨輝學校，有4名有住宿學生染疫，同房其餘12人要檢疫，4名染疫者分佈於3個班別，中心建議3班同學暫時不要上學。

粉嶺神召會幼稚園全校停課

位於北區的粉嶺神召會幼稚園上周二（13日）及上周三已有班別須停課，中心昨稱該校因已有近5%學生染疫，須全校停課一周。該校共有556名學生及50名教職員。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容該校「陸陸續續仲有個案，好似仲係停唔到」，至昨日累計23名學生及6名教師染疫。他說據其了解，該校學生不涉及除口罩及進食，會繼續調查感染途徑。

（新冠疫情）