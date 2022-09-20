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指通關復常是港活力「求存之戰」 張炳良：盼施政報告展抗疫終局路線

【明報專訊】抗疫逾兩年半，近期政商界要求社會復常的呼聲漸高漲，促港府盡快放寬至「0+7」入境方案。前運輸及房屋局長張炳良今日在本報評論版撰文（刊B13），提到抗疫乃保護生命的生存之戰，但亦反問通關復常何嘗不是保持香港活力的求存之戰，而人們期望特首李家超下月發表首份《施政報告》時展示清晰進取的「終局路線圖」。他說人們和企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功，但病人死去」。

無止境守 「手術成功但病人死去」

張炳良在文章提到，時移勢易，疫情已有質變，當前挑戰在於盡快鬆綁及社會回常，同樣考驗政府領導力。他說，新冠病毒趨向風土病化，Omicron及其BA亞系毒株雖傳染不絕，但殺傷力已減弱，不應仍以2020及2021年疫情高潮時的眼光看待今後去向，不能長期高壓處之，使社會經濟內傷不止。

稱如何共存是往後策略重點

張炳良表示，已過了消滅病毒的時機，如何與病毒共存以減人類生命生活風險，才是往後策略重點。他說現實不容許守株待兔，「人們和商戶企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則『手術成功，但病人死去』」。

田北辰：倘「0+7」 倡快測代核酸

實政圓桌立法會議員田北辰向本報表示，希望盡快放寬至入境「0+7」，若准抵港者入境免酒店檢疫，便需準備一些配套，包括同時把抵港後檢測策略徹底改變。他提出可在機場統一以快速測試代替核酸檢測，抵港者呈陰性便可離開，毋須如現時入境者要入住酒店等候核酸檢測結果。他說若採「0+7」概念，便不能困住入境者一天等酸檢測結果，故應仿效新加坡，以快測作為主要工具。他建議可要求入境者在首7日醫學監察期間，把目前各區的檢測中心改為快測中心，要入境者定期到指定地點，在工作人員監測下即場做快速測試，以確保檢測可靠，完成檢測便可離開。田北辰相信，如果以快測取代核酸檢測，旅客可以接受。

（新冠疫情）

相關字詞﹕通關 復常 抗疫 新冠疫情 張炳良

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