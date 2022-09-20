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袁國勇倡逐步撤社交距離措施 與3學者撰文指6月起疫情第六波 殺傷力減成風土病

【明報專訊】本地新冠疫情近期有回落迹象，包括政府專家顧問袁國勇在內的4名港大學者近日撰文，首次指出本港自6月起已踏入第六波疫情，認為以現時疫苗接種率及自然感染，估計逾95%人口具防重症免疫屏障，再出現年初般爆發機率很微，又指在疫苗及抗病毒藥物面世後，新冠殺傷力已減弱，並已成為風土病，建議社會應先讓完成接種者復常，逐步取消本地社交距離措施，並盡快落實第四階段疫苗通行證。文章又表示，本港「絕對有條件」實現「0+7」甚至更進取方案。醫衛局回應稱，政府會一如既往，繼續根據世界和本地的疫情發展和上述政策防控疫情，適時及適當地調整防疫抗疫措施。

第六波粗病死率有效繁殖率較低

4名港大學者包括微生物學系講座教授袁國勇、生物化學系教授金冬雁、微生物學系名譽助理教授龍振邦及微生物學系臨牀副教授陳福和，昨日在網媒《灼見名家》發表題為〈新冠疫情勢將盡 香港復常心所往〉的文章，指第五波疫情從去年12月31日起計算，主要由Omicron BA.2.2病毒株引起，據衛生防護中心數據，截至本月14日，粗病死率為0.59%，惟6月起可稱為第六波疫情，並已轉由BA.2.2、BA.2.12.1及BA.4/5病毒株引起，如單計6月1日至本月12日數據，粗病死率已降至0.097%。

文章指出，與前幾波相比，現時疫情之粗病死率及有效繁殖率均較低，加上其季節性愈來愈明顯，病毒基本上與各地流行之季節性流感或其他呼吸道病毒接近，公眾應開始明白「新冠病毒感染已經在本港扎根，並已成為風土病之事實」，而未接種疫苗者即使再給時間亦不會有大改變，認為毋須再等待，社會應逐漸開始放寬及復常。

完成接種者先復常 港有條件0+7甚至更進取

文章認為抗疫方針應以保護未接種者、防止公營醫療崩潰及提高接種疫苗為主，先讓完成疫苗接種者逐步復常。社交距離指施方面，應盡快落實第四階段疫苗通，進一步取消餐飲場所營業時間及每枱人數限制、有序取消室內活動社交距離措施等規定；外防方面，現時入境旅客個案僅佔本地總數約2%，不會對本港醫療系統造成明顯壓力，本港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離之「0+7」方案，甚至更進取方案。

患者病情好轉可出院 口罩令應最後撤

為緩解公立醫院緊張狀况，他們建議當局以應對一般呼吸道病毒之感染控制措施應對新冠病人；患者獲處方口服抗病毒藥後，待病情好轉即可出院，毋須等待病毒載量下降或Ct值達某水平才讓患者離開隔離設施。

至於口罩令，他們稱近兩年半市民很少接觸流感等呼吸道病毒，對其免疫力很可能下降，一旦大部分市民除口罩，呼吸道病毒很大機率捲土重來，死亡人數將以千計，尤以長者及長期病患者最受影響，因此全民戴口罩應是最後撤除的措施。另一方面，當局應未雨綢繆，為應對新變種制定中長期方案，建立更全面監測體系，盡早發現新冠病毒新變種，並在發現生物學特性及傳播特性未明的新變種時，相應收緊感染控制措施。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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