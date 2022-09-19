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2022年9月19日星期一
港聞二
背射記者有片 警：投訴無法證實 稱記者轉身逃走 射海綿彈「非不合理」 監警會通過結果
138投訴涉傳媒 「指控屬實」佔少數
強陣風突襲 獨木舟翻側 一小時20宗水上活動報案
「0+7」或11月前落實 林健鋒：年底推已太遲 湯家驊：經濟危急 歐家榮：檢視入境登機前驗核酸安排
許樹昌：倘個案續減醫療能負擔 可推「0+7」 杜啟泓倡11月前放寬 免公院冬季添壓
許：鬆綁毋須公院服務復至八成 歐家榮稱看接種率等
政府兩邨「洗樓」 勸服17長者打針
提施政報告建議 田北辰：港鐵加價禁超通脹一半
65%劏房戶遭濫收水費 團體促助裝獨立水表
社協：四成基層冀施政報告先處理房屋
借10萬花用不還 涉黑少年遭黑幫禁錮 交收欠款地點埋伏 警拘4人
警搗3毒窟檢900公斤大麻 歷年最多
工程師涉偷拍女童 揭藏400張裙底照
科技罪案詐騙一年萬宗 警推e-Hub助整合破案
專呃長者涉68案 跨境電騙集團3人落網
學校髮禁 平機會接多3宗類似投訴
大灣區GBA專題：南沙方案頒布百日 搭通海運鐵路航運 南沙灣區中心 學者：未來應跳出廣州
大灣區GBA專題：港式諮委會發展社區 「坐埋傾」促合作共贏
大灣區GBA專題：「港人港稅」最先落實 網上申請退稅
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
獲僱主支持 邊打工邊創業
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【Emily】疫下囡囡無份 容海恩偕夫遊菲 回港檢疫後要即持「黃碼」上庭返工
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【Emily】民記著港商所贈印尼裝 陳克勤讚黨友好睇
【Emily】東南亞18藝術家 用作品向香港「示愛」 旅局邀請 華仔經典角色躍然沙上
【Emily】副局長利益申報 未見發展局林智文
【Emily】建築署撰指南 助持份者更新公共空間
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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背射記者有片 警：投訴無法證實 稱記者轉身逃走 射海綿彈「非不合理」 監警會通過結果
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