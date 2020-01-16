大灣區GBA專題：「港人港稅」最先落實 網上申請退稅

企業所得明年1月可享優惠 個人明年3月

根據南沙區稅務局、南沙區財政局發布的《2022年度廣州市南沙區港澳居民個人所得稅優惠政策申報指南（徵求意見稿）》，當中提到港澳居民（包括永久居民和非永久居民）今年在廣州南沙取得的綜合收入（包括薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等），可在明年3月1日至6月30日辦理個人所得稅年度匯算清繳申報，企業經營所得則可在明年1月1日至3月31日辦理匯算清繳時享受優惠。如獲得政府補貼，亦需一併申報為收入。

港澳居民可以自行計算港澳稅額及減免稅額後，透過網上辦理退稅，或郵寄資料到南沙區稅務局，亦可以委託單位或專業報稅機構辦理，但需提供授權委託書。申報時需提供誠信承諾書、身分證明、在南沙工作的證明、內地銀行帳戶、扣除項目和免稅項目證明等相關資料。

稅務優惠是《南沙方案》公布3個月以來最先出台落實細則的內容，據廣東省委常委、廣州市委書記林克慶7月表示，將「舉全市之力」推動南沙建設，細化、完善任務清單，落實《南沙方案》26個方面政策。廣東省長王偉中則於8月23日召開省政府常務會議，審議了廣東省貫徹落實《南沙方案》重點任務清單，並研究了廣州市需要省級支持的事項，預計未來會公布更多政策細則。