大灣區GBA專題：港式諮委會發展社區 「坐埋傾」促合作共贏

黃曉琳舉例，稱慶盛站旁1.64平方公里「港式社區」是粵港兩地共商、共建、共管的樣本。「內地規劃部門人員以前受到的訓練更多是前蘇聯式的、物理層面的，更少從人的角度去切入」，她表示，香港的規劃專家會指引內地規劃部門，讓他們設想自己住在這個社區中，會希望環境是怎麽樣的，譬如室外連廊的遮雨棚應該一路延伸等。

港專家指引內地部門 規劃更有人味

「參與的內地規劃部門朋友告訴我，過往其實很想借鑑港澳、國際經驗，苦於沒有途徑。現在大家就具體的項目、具體問題討論，大家在共同構思、溝通、調整、設計執行的狀態中，其實促成了一些兩地的規則的對接，一些標準的對接。」

黃曉琳表示，南沙港式社區是首個將生活、教育、交通、產業佈局事先規劃好的港人生活圈，前期設計環節均有香港專業人士參與，「有港式風味，期望可以讓在外探索一片天地的香港青年朋友多一個選擇」。她又強調，這種建立在彼此尊重、信任基礎上的交流，「方方面面如果可以這樣做，我相信效果會慢慢出來」。

在地參與半年 黃曉琳：感實事求是

黃曉琳還透露，在當地認識了《南沙方案》的起草者，「是駐紮南沙20年的政府官員」，來回拜訪很多次後，她感到對方「實事求是、不誇誇其談」。內地政府早前在修改港人南沙創業就業政策時也曾徵詢她意見，想知道如何調整才可以真正幫到港澳青年在當地發展。「我說要讓大家有參與感，不可以一談南沙，覺得是有身家背景的人才能夠來的。讓青年看到歷練、成長的機會，往往比錢更重要。」

她曾接觸到一個從香港減薪到南沙工作、從事工程建設的青年，現時負責港科大項目的建設管理。「他說他在香港可能10年的時間都耗在一個工程項目上還沒建完，但內地建設項目很多，周期相對比較短，可以在高速發展中獲得經驗，個人也可以快速成長。」

「過去半年，在地參與、見證兩地合作，最深體會是需要彼此尊重、充分信任，大家要坐埋一起去傾，讓當地感受到真心實意，為各自城市共贏，慢慢地，深層次的溝通才可以打開，規則的對接、標準的對接，才可以隨之發生。」 她形容南沙「前20年都在打基礎，現在是飛機剛剛起飛，即將快速躍升」。