大灣區GBA專題：港式諮委會發展社區 「坐埋傾」促合作共贏

【明報專訊】2021年4月，廣州南沙開發區管委會成立廣州南沙粵港合作諮詢委員會，採取接近香港的諮委會運作模式，聘任來自內地和香港政商學界的27名專家學者和專業人士，設9個專項工作組、秘書處和香港工作站，推動穗港合作及南沙發展。同年9月，一國兩制研究中心研究主任黃曉琳由香港赴南沙籌建粵港合作諮詢委員會服務中心，並且設立一國兩制研究中心在內地的代表處。在和廣東專家溝通的過程中，她體會到交流促進的學習和理解。
黃曉琳舉例，稱慶盛站旁1.64平方公里「港式社區」是粵港兩地共商、共建、共管的樣本。「內地規劃部門人員以前受到的訓練更多是前蘇聯式的、物理層面的，更少從人的角度去切入」，她表示，香港的規劃專家會指引內地規劃部門，讓他們設想自己住在這個社區中，會希望環境是怎麽樣的，譬如室外連廊的遮雨棚應該一路延伸等。
港專家指引內地部門 規劃更有人味
「參與的內地規劃部門朋友告訴我，過往其實很想借鑑港澳、國際經驗，苦於沒有途徑。現在大家就具體的項目、具體問題討論，大家在共同構思、溝通、調整、設計執行的狀態中，其實促成了一些兩地的規則的對接，一些標準的對接。」
黃曉琳表示，南沙港式社區是首個將生活、教育、交通、產業佈局事先規劃好的港人生活圈，前期設計環節均有香港專業人士參與，「有港式風味，期望可以讓在外探索一片天地的香港青年朋友多一個選擇」。她又強調，這種建立在彼此尊重、信任基礎上的交流，「方方面面如果可以這樣做，我相信效果會慢慢出來」。
在地參與半年 黃曉琳：感實事求是
黃曉琳還透露，在當地認識了《南沙方案》的起草者，「是駐紮南沙20年的政府官員」，來回拜訪很多次後，她感到對方「實事求是、不誇誇其談」。內地政府早前在修改港人南沙創業就業政策時也曾徵詢她意見，想知道如何調整才可以真正幫到港澳青年在當地發展。「我說要讓大家有參與感，不可以一談南沙，覺得是有身家背景的人才能夠來的。讓青年看到歷練、成長的機會，往往比錢更重要。」
她曾接觸到一個從香港減薪到南沙工作、從事工程建設的青年，現時負責港科大項目的建設管理。「他說他在香港可能10年的時間都耗在一個工程項目上還沒建完，但內地建設項目很多，周期相對比較短，可以在高速發展中獲得經驗，個人也可以快速成長。」
「過去半年，在地參與、見證兩地合作，最深體會是需要彼此尊重、充分信任，大家要坐埋一起去傾，讓當地感受到真心實意，為各自城市共贏，慢慢地，深層次的溝通才可以打開，規則的對接、標準的對接，才可以隨之發生。」 她形容南沙「前20年都在打基礎，現在是飛機剛剛起飛，即將快速躍升」。
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