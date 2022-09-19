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學校髮禁 平機會接多3宗類似投訴

【明報專訊】東華三院黃笏南中學中六生林澤駿向平機會投訴，質疑學校禁止男生留長髮違反《性別歧視條例》，要求廢除相關校規，早前調解不果。平機會主席朱敏健昨日表示，雙方暫未決定何時再會面調解，但有誠意解決意見不同的問題，僅具體細節上未達成共識。他表示，再接獲3宗類似投訴以及數宗查詢，完成調停後會再交代。

朱敏健表示，明白公眾十分關注校規執行與學生權利的平衡點在哪裏，他相信在完成這些案件處理後可清晰向公眾交代。朱稱不擔心同類案件會增加，認為公眾只要在合乎法例規定下爭取權利，平機會將盡其法律責任調停雙方，冀找到雙方均滿意的方案。

另外，由香港傷健共融網絡主辦的「猛龍越野跑」，將於今年10月中至11月尾舉行虛擬賽，大會昨日於中環街市舉行記者會暨共融體驗活動，推廣傷健共融和招募公眾人士報名參加。今屆猛龍越野跑同樣設4條路線，包括港島維多利亞城界石行18公里、九龍水塘界石行15公里 、南丫島10公里（親子及寵物狗均可參與）及新界金針草帽20公里，享受郊外健行樂趣之餘，並為推動傷健共融籌款。

活動嘉賓之一朱敏健致辭時提到，共融、平等並非只是信念，更需要行動實踐。香港殘疾人奧委會代表蘇樺偉透露，退役後也有開始長跑，暫時最長距離是10公里，對其短跑運動員來說是意志和耐力考驗。他笑言一個人練跑時會偷懶，與一大班人跑則可互相激勵，動力更大。

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