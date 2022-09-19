專呃長者涉68案 跨境電騙集團3人落網

涉款690萬暫控6罪

兩人持雙程證疑主腦

深水埗警區刑事部本月1日至13日接獲4宗「猜猜我是誰」電騙後展開調查，上周五在油麻地拘捕持雙程證的39歲李姓男子及34歲黎姓女子，相信為集團主腦，另在九龍城拘捕39歲陳姓本地男子。警方在油麻地一間賓館檢獲34萬元現金及16張太空卡。

自稱兒婿要錢保釋

在港聘騙徒「接手」

深水埗警區刑事署理總督察陳振傑表示，跨境詐騙電話中心的騙徒會致電長者並訛稱是對方兒子或女婿，並操流利廣東話，聲稱最近轉了電話號碼，透過噓寒問暖博取信任，甚至聲稱被捕而需繳交保釋金，長者其後按指示交出姓名及地址等個人資料。騙徒以Telegram傳送受害人資料予主腦，主腦在本地聘請騙徒，騙徒再用「太空卡」聯絡受害人交收款項或要求轉帳到特定銀行戶口。主腦收錢後再買泰特幣等虛擬貨幣，轉移犯罪得益至電子錢包。

深水埗警區刑事總督察謝于毅表示，一名婆婆雖意會詐騙，當騙徒到家中取錢，她感可疑並要求與騙徒自拍，但她恐有事發生，最終仍被騙財。

警方鼓勵市民與父母及長輩加強溝通並分享防騙資訊，留意長者有否與陌生人通電話或突然在銀行提取大量現金，如市民疑受騙，可致電防騙易熱線18222。西九龍重案組接手調查案件，受害者或市民可致電9285 0275。