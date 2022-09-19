科技罪案詐騙一年萬宗 警推e-Hub助整合破案

警方去年透過電子平台共接獲4.3萬宗刑事案舉報，近2萬宗與科技罪案及騙案相關，當中部分市民提供的資料不詳盡，警方希望經改善的平台可讓報案者提交更詳盡資料。

受害者眾易致偵查資源錯配 e-Hub助歸類免重疊

電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮表示，科技罪案及詐騙案涉及眾多受害人及各類犯案方式，容易造成資源錯配及重疊，減低偵查效率。他指出，e-Hub主要協助警方接收、歸類分析及轉介相關案件，透過經改善後的電腦系統對案件作「關聯性分析」，比對資料庫內的資料，找出疑犯的電話號碼、銀行及社交平台帳號等關聯性資訊，以便將來自同一犯罪源頭的案件歸類並交由同一刑事調查隊伍跟進。

黃嶔榮以主題樂園年票或酒店套票騙案為例，指不同人經同一網站購票，匯款至同一帳戶，新系統可將不同報案人在不同警局報案時提供的相關銀行帳戶、社交媒體等，綜合交予同一隊伍跟進。

電子報案平台改善 申報更仔細可上載對話截圖

警方同時改善2018年啟用的電子報案平台。電子報案處理及分析中心高級督察陳靜媚表示，平台提供23款報案表格予市民使用，當中罪行報告內有關「科技罪案」一欄改為「科技罪案及騙案」。她稱，市民可在新版平台填寫每宗交易匯款人及收款人的銀行資料及帳戶號碼，亦可填寫虛擬貨幣的交易詳情及疑犯的社交平台帳號；而針對騙案涉大量文件及對話截圖，平台可上載文件數量由15個增至30個，總檔案大小由20MB加至25MB。

警方強調，e-Hub成立目標是針對科技罪案及詐騙案，經報案室及前線人員接獲的相關報案均會納入e-Hub分析，日後不排除將分析系統擴展至其他案件，或根據分析情况作出調動警力等調配。