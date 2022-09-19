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借10萬花用不還 涉黑少年遭黑幫禁錮 交收欠款地點埋伏 警拘4人

【明報專訊】一名據悉有黑幫背景的17歲少年因欠債約10萬元遭人禁錮，警方接獲事主母親報案後展開調查，昨凌晨於大埔發現目標車輛並追截。經過一輪追截後，男司機在粉嶺跳車，私家車疑無人駕駛下失控撞向路牌及私家車後停下，警方當場以涉嫌「非法禁錮」拘捕司機等4名男子，事主獲救時無恙。

據了解，17歲少年為港島區一間學校中五生，有黑社會背景，多次向疑犯的朋友借錢自用不涉賭債，久未還錢。被捕男子介乎17歲至26歲，消息稱同有黑社會背景，其中兩人無業。警方正循非法禁錮方向調查，料會有更多人被捕，案件交大埔警區反三合會行動組第二隊。

警方前晚（17日）接獲17歲少年的母親報案，稱少年疑因金錢問題遭禁錮，她被要求代還約10萬元。大埔警區刑事部深入調查後，昨凌晨約4時於交收地點一帶，即港鐵大埔墟站外近雅運路截查兩名男子和一輛私家車，惟私家車未有按指示停下並往粉嶺方向逃去，人員隨即追截。當私家車駛至聯興街與和豐街交界時，男司機下車逃跑，但最終在粉嶺樓路被捕。

網上片段顯示，涉事男司機駕車至聯興街與和豐街交界時減慢車速，並棄車往和泰街方向逃去。尾隨數名警員從後追截，引起食店職員及顧客注視。涉案車輛當時疑未拉手掣，車輛緩緩溜前剷上行人路，撞向停泊於聯興街的一輛私家車及路牌。

大埔追至粉嶺 疑犯棄車

警員在車上發現一名涉案男子及該名17歲少年，少年沒表面傷痕。涉案私家車其後停泊和豐街路旁，探員事後圍封調查，車內遺下糖果及叉電線等雜物。

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