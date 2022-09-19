社協：四成基層冀施政報告先處理房屋

環境衛生政制發展無人揀

該調查於上月15日至28日進行，共訪問732名基層市民，介乎12至69歲，當中約60%居於劏房，另有27%居於公屋及社會房屋；受訪者家庭月入平均數為12,832元，住屋開支中位數則為4608元。

社協倡臨時失業支援恒常化

調查顯示，71.4%受訪者指疫情導致收入減少，47%指其家庭有成員正失業，逾60%表示有家庭成員就業不足。社協敦促政府加強短期經濟及就業支援，降低職津工時要求，工時與兒童津貼脫鈎；同時，失業及就業不足困境下，建議當局將「臨時失業支援」計劃恒常化，改設短期失業及就業不足援助金，援助額為每月正常收入80%，上限16,000元，最多可領取6個月津貼。

新政府評分6.75

八成人對回應民意有信心

最多受訪者期望新一份施政報告優先處理的問題是土地及房屋，有41.9%人選擇，其次是兩地通關（27.7%），選擇控制疫情則有3.8%，至於環境衛生、環境保護、政制發展等議題則完全無受訪者揀選。對於中央政府希望港府做到「民有所呼，我有所應」，近60%受訪者頗有信心新政府能做到，22%稱非常有信心，不足20%表示頗無信心或非常無信心。

調查又邀請受訪者就新政府的表現評分，以0分最差，10分最好，平均分為6.75。社協表示，基層市民普遍對新政府觀感正面，支持度高於一般市民，反映基層十分期望新任特首解決他們面對的問題，認為港府要努力認真回應市民訴求，不負中央和市民期望。