港聞

港聞二

社協：四成基層冀施政報告先處理房屋

【明報專訊】本屆政府將於下月19日發表首份施政報告，社區組織協會昨日公布基層市民對施政報告期望的調查，結果顯示逾40%受訪者期待優先處理土地及房屋問題，其次有27.7%受訪者選擇兩地通關，而環境衛生、環境保護、政制發展等議題則完全無人選擇。至於新政府的表現，以10分為滿分，受訪基層評分平均為6.75。

環境衛生政制發展無人揀

該調查於上月15日至28日進行，共訪問732名基層市民，介乎12至69歲，當中約60%居於劏房，另有27%居於公屋及社會房屋；受訪者家庭月入平均數為12,832元，住屋開支中位數則為4608元。

社協倡臨時失業支援恒常化

調查顯示，71.4%受訪者指疫情導致收入減少，47%指其家庭有成員正失業，逾60%表示有家庭成員就業不足。社協敦促政府加強短期經濟及就業支援，降低職津工時要求，工時與兒童津貼脫鈎；同時，失業及就業不足困境下，建議當局將「臨時失業支援」計劃恒常化，改設短期失業及就業不足援助金，援助額為每月正常收入80%，上限16,000元，最多可領取6個月津貼。

新政府評分6.75

八成人對回應民意有信心

最多受訪者期望新一份施政報告優先處理的問題是土地及房屋，有41.9%人選擇，其次是兩地通關（27.7%），選擇控制疫情則有3.8%，至於環境衛生、環境保護、政制發展等議題則完全無受訪者揀選。對於中央政府希望港府做到「民有所呼，我有所應」，近60%受訪者頗有信心新政府能做到，22%稱非常有信心，不足20%表示頗無信心或非常無信心。

調查又邀請受訪者就新政府的表現評分，以0分最差，10分最好，平均分為6.75。社協表示，基層市民普遍對新政府觀感正面，支持度高於一般市民，反映基層十分期望新任特首解決他們面對的問題，認為港府要努力認真回應市民訴求，不負中央和市民期望。

相關字詞﹕房屋問題 通關 失業 就業不足 香港社區組織協會

上 / 下一篇新聞

背射記者有片 警：投訴無法證實 稱記者轉身逃走 射海綿彈「非不合理」 監警會通過結果
背射記者有片 警：投訴無法證實 稱記者轉身逃走 射海綿彈「非不合理」 監警會通過結果
138投訴涉傳媒 「指控屬實」佔少數
138投訴涉傳媒 「指控屬實」佔少數
強陣風突襲 獨木舟翻側 一小時20宗水上活動報案
強陣風突襲 獨木舟翻側 一小時20宗水上活動報案
「0+7」或11月前落實 林健鋒：年底推已太遲 湯家驊：經濟危急 歐家榮：檢視入境登機前驗核酸安排
「0+7」或11月前落實 林健鋒：年底推已太遲 湯家驊：經濟危急 歐家榮：檢視入境登機前驗核酸安排
許樹昌：倘個案續減醫療能負擔 可推「0+7」 杜啟泓倡11月前放寬 免公院冬季添壓
許樹昌：倘個案續減醫療能負擔 可推「0+7」 杜啟泓倡11月前放寬 免公院冬季添壓
許：鬆綁毋須公院服務復至八成 歐家榮稱看接種率等
許：鬆綁毋須公院服務復至八成 歐家榮稱看接種率等
政府兩邨「洗樓」 勸服17長者打針
政府兩邨「洗樓」 勸服17長者打針
提施政報告建議 田北辰：港鐵加價禁超通脹一半
提施政報告建議 田北辰：港鐵加價禁超通脹一半
65%劏房戶遭濫收水費 團體促助裝獨立水表
65%劏房戶遭濫收水費 團體促助裝獨立水表
借10萬花用不還 涉黑少年遭黑幫禁錮 交收欠款地點埋伏 警拘4人
借10萬花用不還 涉黑少年遭黑幫禁錮 交收欠款地點埋伏 警拘4人
警搗3毒窟檢900公斤大麻 歷年最多
警搗3毒窟檢900公斤大麻 歷年最多
工程師涉偷拍女童 揭藏400張裙底照
工程師涉偷拍女童 揭藏400張裙底照
科技罪案詐騙一年萬宗 警推e-Hub助整合破案
科技罪案詐騙一年萬宗 警推e-Hub助整合破案
專呃長者涉68案 跨境電騙集團3人落網
專呃長者涉68案 跨境電騙集團3人落網
學校髮禁 平機會接多3宗類似投訴
學校髮禁 平機會接多3宗類似投訴
大灣區GBA專題：南沙方案頒布百日 搭通海運鐵路航運 南沙灣區中心 學者：未來應跳出廣州
大灣區GBA專題：南沙方案頒布百日 搭通海運鐵路航運 南沙灣區中心 學者：未來應跳出廣州
大灣區GBA專題：港式諮委會發展社區 「坐埋傾」促合作共贏
大灣區GBA專題：港式諮委會發展社區 「坐埋傾」促合作共贏
大灣區GBA專題：「港人港稅」最先落實 網上申請退稅
大灣區GBA專題：「港人港稅」最先落實 網上申請退稅
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
獲僱主支持 邊打工邊創業
獲僱主支持 邊打工邊創業
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下囡囡無份 容海恩偕夫遊菲 回港檢疫後要即持「黃碼」上庭返工
【Emily】疫下囡囡無份 容海恩偕夫遊菲 回港檢疫後要即持「黃碼」上庭返工
【Emily】公民黨集思會商去向 有分歧未有結論
【Emily】公民黨集思會商去向 有分歧未有結論
【Emily】民記著港商所贈印尼裝 陳克勤讚黨友好睇
【Emily】民記著港商所贈印尼裝 陳克勤讚黨友好睇
【Emily】東南亞18藝術家 用作品向香港「示愛」 旅局邀請 華仔經典角色躍然沙上
【Emily】東南亞18藝術家 用作品向香港「示愛」 旅局邀請 華仔經典角色躍然沙上
【Emily】副局長利益申報 未見發展局林智文
【Emily】副局長利益申報 未見發展局林智文
【Emily】建築署撰指南 助持份者更新公共空間
【Emily】建築署撰指南 助持份者更新公共空間