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65%劏房戶遭濫收水費 團體促助裝獨立水表

【明報專訊】不少基層家庭居於劏房，生活困難。有團體調查發現，逾65%劏房戶被濫收水費，被徵收水費最高較水務署貴3倍。團體促請政府為劏房戶安裝獨立水表，減輕支出，又希望政府盡快做到「3年上樓」承諾，以及將「租金津貼」計劃恒常化。

民社服務中心聯同「深水埗劏房媽媽互助聯會」今年7月做調查，訪問267名居於深水埗及土瓜灣的劏房居民，發現逾60%人輪候公屋逾3年，當中20%更等候逾7年以上。調查發現，近90%受訪劏房戶並無收到水務署的水費單，即無註冊獨立水表；約65%劏房戶被收取水費為每立方米約12元，最高達17元，較水務署收費貴3倍。水務署去年6月推出「分間樓宇處所安裝獨立水表」先導計劃，須由業主遞交申請及支付相關費用，截至今年7月有12宗個案獲批。

「倘安裝 月省三四百元免爭拗」

劏房戶平平表示，上月要交592元水費給業主，遠高於水務署正常水費，她指每個水表用戶都有12立方米免費用水，若能安裝獨立水表，每月水費可省300至400元，且能準確計算，避免爭拗。團體認為劏房戶遭濫收水費情况嚴重，促政府修例列明業主出租單位時須提供認可獨立水表，同時延長上述先導計劃，並簡化程序及加快審批，保障劏房租戶權益。

另外，房屋署去年6月起推行為期3年的現金津貼計劃，輪候公屋逾3年而未獲首次公屋編配亦沒領取綜援的人，按家庭提供每月1300至3900元津貼，逾90%受訪者稱已領取津貼。團體呼籲政府將計劃恒常化，並將3年限期延長至租戶獲編配公屋。

相關字詞﹕租金津貼 水費 劏房

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