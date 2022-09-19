提施政報告建議 田北辰：港鐵加價禁超通脹一半

另倡股息補貼天星小輪電車

田北辰建議，政府亦應研究本港其他非鐵路公共交通票價也採用類似機制，免去行會審批，每年加價以通脹率一半為上限，避免長時間不加價再一次過補回累積升幅，引發市民不滿。他又認為，政府應以港鐵股息補貼營運商及其他受港鐵發展而被邊緣化的交通工具，如天星小輪或電車，以保留本港交通獨特性。

政府近期放寬海外醫生註冊，田北辰建議政府研究引入認可的內地護士來港執業，以紓緩本港護士短缺問題。

新思維倡推動社會復和助在囚青年

新思維亦就《施政報告》提出多項建議，包括要求政府推動社會復和，積極協助因社會運動而負上法律責任的青年，如設計一些在囚更新學習計劃等。此外，新思維要求政府創造有利條件落實雙普選、保留民選區議會、改善青年發展委員會結構等。

新思維又建議，教育局應針對家長在新冠疫情下的需要做調查或研究，例如家長面對子女學習模式轉變的壓力，學童因疫情限制的社交能力等，另外衛生署亦可針對疫情對學童健康發展的影響，例如肥胖情况，建議一套有效的親子運動等。