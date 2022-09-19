港聞

港聞二

提施政報告建議 田北辰：港鐵加價禁超通脹一半

【明報專訊】特首李家超下月19日發表任內首份《施政報告》，多個政黨和團體向政府提出意見，實政圓桌召集人、立法會議員田北辰表示，將於明日（20日）與李家超會面提交建議，因應港鐵票價調整機制檢討明年完成，他建議港鐵加價須以通脹率一半為上限，以及與盈利掛鈎，若盈利超過某指定數值則不可加價。

另倡股息補貼天星小輪電車

田北辰建議，政府亦應研究本港其他非鐵路公共交通票價也採用類似機制，免去行會審批，每年加價以通脹率一半為上限，避免長時間不加價再一次過補回累積升幅，引發市民不滿。他又認為，政府應以港鐵股息補貼營運商及其他受港鐵發展而被邊緣化的交通工具，如天星小輪或電車，以保留本港交通獨特性。

政府近期放寬海外醫生註冊，田北辰建議政府研究引入認可的內地護士來港執業，以紓緩本港護士短缺問題。

新思維倡推動社會復和助在囚青年

新思維亦就《施政報告》提出多項建議，包括要求政府推動社會復和，積極協助因社會運動而負上法律責任的青年，如設計一些在囚更新學習計劃等。此外，新思維要求政府創造有利條件落實雙普選、保留民選區議會、改善青年發展委員會結構等。

新思維又建議，教育局應針對家長在新冠疫情下的需要做調查或研究，例如家長面對子女學習模式轉變的壓力，學童因疫情限制的社交能力等，另外衛生署亦可針對疫情對學童健康發展的影響，例如肥胖情况，建議一套有效的親子運動等。

上 / 下一篇新聞

背射記者有片 警：投訴無法證實 稱記者轉身逃走 射海綿彈「非不合理」 監警會通過結果
背射記者有片 警：投訴無法證實 稱記者轉身逃走 射海綿彈「非不合理」 監警會通過結果
138投訴涉傳媒 「指控屬實」佔少數
138投訴涉傳媒 「指控屬實」佔少數
強陣風突襲 獨木舟翻側 一小時20宗水上活動報案
強陣風突襲 獨木舟翻側 一小時20宗水上活動報案
「0+7」或11月前落實 林健鋒：年底推已太遲 湯家驊：經濟危急 歐家榮：檢視入境登機前驗核酸安排
「0+7」或11月前落實 林健鋒：年底推已太遲 湯家驊：經濟危急 歐家榮：檢視入境登機前驗核酸安排
許樹昌：倘個案續減醫療能負擔 可推「0+7」 杜啟泓倡11月前放寬 免公院冬季添壓
許樹昌：倘個案續減醫療能負擔 可推「0+7」 杜啟泓倡11月前放寬 免公院冬季添壓
許：鬆綁毋須公院服務復至八成 歐家榮稱看接種率等
許：鬆綁毋須公院服務復至八成 歐家榮稱看接種率等
政府兩邨「洗樓」 勸服17長者打針
政府兩邨「洗樓」 勸服17長者打針
65%劏房戶遭濫收水費 團體促助裝獨立水表
65%劏房戶遭濫收水費 團體促助裝獨立水表
社協：四成基層冀施政報告先處理房屋
社協：四成基層冀施政報告先處理房屋
借10萬花用不還 涉黑少年遭黑幫禁錮 交收欠款地點埋伏 警拘4人
借10萬花用不還 涉黑少年遭黑幫禁錮 交收欠款地點埋伏 警拘4人
警搗3毒窟檢900公斤大麻 歷年最多
警搗3毒窟檢900公斤大麻 歷年最多
工程師涉偷拍女童 揭藏400張裙底照
工程師涉偷拍女童 揭藏400張裙底照
科技罪案詐騙一年萬宗 警推e-Hub助整合破案
科技罪案詐騙一年萬宗 警推e-Hub助整合破案
專呃長者涉68案 跨境電騙集團3人落網
專呃長者涉68案 跨境電騙集團3人落網
學校髮禁 平機會接多3宗類似投訴
學校髮禁 平機會接多3宗類似投訴
大灣區GBA專題：南沙方案頒布百日 搭通海運鐵路航運 南沙灣區中心 學者：未來應跳出廣州
大灣區GBA專題：南沙方案頒布百日 搭通海運鐵路航運 南沙灣區中心 學者：未來應跳出廣州
大灣區GBA專題：港式諮委會發展社區 「坐埋傾」促合作共贏
大灣區GBA專題：港式諮委會發展社區 「坐埋傾」促合作共贏
大灣區GBA專題：「港人港稅」最先落實 網上申請退稅
大灣區GBA專題：「港人港稅」最先落實 網上申請退稅
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
獲僱主支持 邊打工邊創業
獲僱主支持 邊打工邊創業
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下囡囡無份 容海恩偕夫遊菲 回港檢疫後要即持「黃碼」上庭返工
【Emily】疫下囡囡無份 容海恩偕夫遊菲 回港檢疫後要即持「黃碼」上庭返工
【Emily】公民黨集思會商去向 有分歧未有結論
【Emily】公民黨集思會商去向 有分歧未有結論
【Emily】民記著港商所贈印尼裝 陳克勤讚黨友好睇
【Emily】民記著港商所贈印尼裝 陳克勤讚黨友好睇
【Emily】東南亞18藝術家 用作品向香港「示愛」 旅局邀請 華仔經典角色躍然沙上
【Emily】東南亞18藝術家 用作品向香港「示愛」 旅局邀請 華仔經典角色躍然沙上
【Emily】副局長利益申報 未見發展局林智文
【Emily】副局長利益申報 未見發展局林智文
【Emily】建築署撰指南 助持份者更新公共空間
【Emily】建築署撰指南 助持份者更新公共空間