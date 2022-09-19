許：鬆綁毋須公院服務復至八成 歐家榮稱看接種率等

增7322宗個案 歐：走勢穩定

衛生防護中心昨公布，本港新增7322宗陽性個案，7190宗為本地感染。歐家榮評估指疫情走勢穩定，會檢視是否已進入平台期甚至有下降趨勢。至於會否放寬社交距離措施，他說政府會視乎疫情是否受控，若個案開始下降，當局預期需入院、重症者會減少，可緩和壓力，而接種率提升，市民出現重症機率減輕，對整個疫情有正面影響。他指出，能否放寬措施需視乎疫情及醫療系統，而不影響醫療系統的恒常服務。

被問到如何計算公營醫療服務比例，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，非緊急服務有延期，但緊急服務維持，每間醫院面對的病人數目非絕對，不會有「一刀切」的數目。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨出席無綫節目《講清講楚》時稱，參考新加坡經驗，估計本港單日本地個案將跌至低4位數，並會維持輕症多重症少；他亦認為放寬入境和本地防疫措施，毋須待公院服務恢復至八成，亦不應與接種率掛鈎，重點是確保醫療系統能承受。

杜啟泓：5月後病死率跌具參考價值

至於病死率爭議，許樹昌見記者時稱，隨着近月出現「混合免疫」保護，加上及時向高危患者處方口服藥，病死率會愈來愈低。

（新冠疫情）