許樹昌：倘個案續減醫療能負擔 可推「0+7」 杜啟泓倡11月前放寬 免公院冬季添壓

倘放寬沒反彈 可減醫學監察日數

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在無綫節目《講清講楚》表示，現時輸入個案佔整體個案不足2%，認為放寬入境限制對本港風險不大，政府可視乎安全系數，先將抵港檢疫縮短至「0+7」，「即刻去『0+3』機會好微」，若放寬後疫情沒反彈便可再減醫學監察日數。他建議當實施「0+7」，只需維持現行每天快測和定期核酸檢測規定，相信做法已穩妥。

許：機場檢測截逾四成個案

撤登機前驗核酸風險低

許樹昌其後向本報稱，現時透過機場抵港檢測已可找出逾四成輸入個案，日後若採「0+7」方案，新增風險主要是現時抵港首3天酒店檢疫堵截的患者，佔現時輸入個案兩至三成。

港大學者杜啟泓昨日亦於now新聞台《大鳴大放》稱，現時抵港旅客陽性比率是很低水平，加上大部分患者並非重症，對醫療系統影響很小，相信有空間放寬至「0+7」。他提到，冬季時染疫的重症風險較大，建議應趁冬季來臨前、即11月前實施「0+7」，進一步減低公立醫院負擔。

對於衛生防護中心昨稱將檢視旅客登機前須先取核酸檢測陰性結果的要求，許樹昌指現時已要求海外旅客來港前須接種至少兩劑新冠疫苗，不少旅客更已打3針，加上機場檢測已可攔截逾四成輸入個案，相信取消登機前檢測的風險不高。

世衛近日表示疫情結束在望，許樹昌稱反映世衛預計今年底會將新冠從「國際關注的突發公共衛生事件」名單中剔除，原因是全球接種率提升、死亡率下跌，「唔係話嗰個病毒會消失」。

（新冠疫情）