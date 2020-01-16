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「0+7」或11月前落實 林健鋒：年底推已太遲 湯家驊：經濟危急 歐家榮：檢視入境登機前驗核酸安排

【明報專訊】醫務衛生局長盧寵茂表明政府正積極考慮入境檢疫及醫學監察「0+7」措施後，政界人士紛紛要求盡快落實，行政會議成員兼立法會議員林健鋒期望盡快實施免隔離政策，指年底或下年初推已太遲，商界要求放寬「已經叫到喉嚨都沙」；另一行會成員湯家驊形容香港經濟已「相當危急」，社會要求放寬入境限制相當強烈。據悉，政府需再觀察未來一至兩周的數據，短期內會有決定，料11月前有機會落實「0+7」。衛生防護中心昨日稱，政府亦正檢視入境者登機前核酸檢測安排。

觀察未來兩周數據 短期內決定

商界上周紛紛施壓政府要求放寬入境檢疫，廠商會會長史立德率先在9月7日要求港府落實「0+7」安排，政協常委唐英年、九倉系大股東吳光正、商經局前局長馬時亨在隨後兩日亦發聲要求放寬政策，唐英年更表明香港只靠內循環會「內出血」。

事隔一周，盧寵茂前日在電台節目主動提及政府積極考慮實施「0+7」安排。據悉，港府需再觀察一至兩周數據，最快在一至兩周後實施安排。政府專家顧問許樹昌認為，若未來一至兩周本地疫情持續下跌，便可推行「0+7」，下一步再考慮縮減醫學監察日數（見另稿）。

消息人士：暫不會做到看齊星洲

據悉，政府需再觀察數據，包括外來人士感染率、本地個案數字和死亡率，料短期內有決定，但不會在本周公布，相信11月前有機會落實安排。消息人士說，現時疫情向下提供了放寬政策契機，但形容是艱難決定，因落實「0+7」後，外界會要求進一步放寬，但香港暫不會做到與新加坡看齊，即入境者只須出示出發前兩天內的陰性檢測證明便可。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，政府方向是盡量提升與國際接軌，現正就「3+4」安排收集的數據作檢討，積極考慮入境者「0+7」方向。對於取消入境者登機前48小時核酸檢測建議，歐稱政府會檢視有關上機前檢測的安排，若取消將令輸入個案增加，當局需做風險評估，考慮隔離設施可否承擔。他相信政府需審視數據及評估對入境旅客人數影響。

多個政黨昨表態要求港府盡快落實「0+7」，林健鋒在商台節目稱，中秋後確診數字沒大升，輸入個案穩定，期望港府短期內實施「0+7」甚至「0+3」，認為待年底或下年初才推行已太遲。他又稱，有海外買家或參展商因本港入境政策未能來港參展，影響本地中小企洽商；亦擔心繼世界龍舟錦標賽移師泰國後，「有可能一去不復返」。

林憂國際賽事「一去不返」

行會召集人葉劉淑儀稱，個人認為當新增個案穩定下來、入院人數跌，以及即時病毒繁殖率低於1，香港有條件開放，愈快放寬愈好，並舉例取消3日酒店隔離，只維持4日醫學監察，對抵港者有好處。湯家驊說，個人認為如每日新增千宗個案下，外地入境風險未必很大。他指香港經濟已「相當危急」，認為政府可在數據支持下盡快放寬措施。

田北辰：再拖違背「看數據」說法

民建聯主席李慧琼說，民建聯殷切期待香港在條件成熟下盡快實施「0+7」，並有信心當防疫抗疫措施一路向前行，香港的活力和「超級聯繫人」角色可迅速回復。實政圓桌立法會議員田北辰形容政府的選擇已不多，過去3周輸入個案不斷下跌，政府若再拖延放寬，會予人政策非建基於數據的印象，與政府聲稱「看數據」的說法相悖。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 田北辰 湯家驊 葉劉淑儀 歐家榮 盧寵茂 衛生防護中心 林健鋒

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