138投訴涉傳媒 「指控屬實」佔少數

包括叫「黑記」、制服未展示識別

針對反修例示威，投訴警察課收到過百宗涉及傳媒的投訴。至今僅少數個案經調查後被歸類為「證明屬實」，包括2019年6．12衝突期間一名商台記者被警員喝罵「記你老母」、同年9月一名有線記者被警員稱呼作「黑記」，以及有線記者投訴同年10月有警員執勤時制服未有展示任何識別等。

記協去年稱，曾向業界蒐集27宗反修例示威期間，警員涉向新聞工作者使用過度暴力的個案，並向監警會投訴，惟投訴警察課回覆因記協或當事人未提交進一步資料，26宗投訴被列為「無法追查」。保安局長鄧炳強當時稱，警方要求記協提供投訴人資料及聯絡方法逾30次，未獲回覆；監警會當時亦反駁，指記協或投訴人未有配合調查。

至於在全部1949宗涉及反修例示威的投訴當中，618宗屬須匯報投訴，截至今年5月31日共536宗獲監警會通過。監警會今年6月表示，通過的個案當中，監警會已全面調查166宗個案，其餘均為無法追查的個案或當事人撤回投訴。經調查個案涉及248項指控，30項屬「證明屬實」，一項屬「無法完全證明屬實」。

另外，時任警務處長鄧炳強前年4月曾表示，有22名警員因反修例示威期間行為不當被訓斥，當中4人須接受紀律覆檢。

（反修例風暴）