鄧炳強談羊村案：想煽動不想負刑責 才會指法例不清晰

外媒指標誌司法倒退 鄧：批評偏頗

《華盛頓郵報》曾發表社評，批評羊村繪本案裁決標誌香港司法倒退到另一新低點。鄧炳強日前接受有線新聞節目《有理有得傾》訪問時說，相信不同傳媒有不同出發點和目的，留意到西方傳媒對香港或國家作偏頗批評，故每次當局都會澄清指控不實，不認同其背後目的。羊村繪本案是回歸後判刑最重的煽動刊物案，對於會否就刑期上訴，他說尊重法庭判決，而有關罪行最重可判囚24個月，而現時各人已被判囚19個月。

重推修逃犯例否？ 「有更重要工作」

他提到包括人民力量副主席譚得志被控煽動的案件，判辭提及煽動罪是必要的工具以確保國家安全，若透過謠言或宣傳語句，目的是令人不信任和憎恨政府，造成社會不穩和對國安構成危險甚至危害政權，即屬違法。

反修例事件至今逾3年，對於會否在新一屆政府重推《逃犯條例》修訂草案，鄧稱當局有其他更重要的工作要做。至於如何處理陳同佳案，他說陳願意去台灣承擔刑責，問題是台灣拒絕讓陳投案，「因政治原因抹殺公義是非常不道德」；港府已表明陳同佳願意投案，覺得與台灣當局沒有商討餘地，惟若台灣願意接收陳同佳，當局會促成。

指社會變平靜 仍須防思想滲透「軟對抗」

《港區國安法》實施逾兩年，對於有意見認為法例實施後坊間失去反對聲音，鄧認為根據《基本法》和國安法，市民仍享有言論、集會和新聞自由，歡迎提出批評政府的意見，惟若純屬煽動大眾不信任和對抗政府，相信任何文明社會均不能接受。他又說，目前社會整體上變得平靜，惟當局仍要居安思危，包括外部勢力和其本港代理人藉「軟對抗」，即透過文化和思想滲透，荼毒市民不信任和不喜歡政府和國家，這些事情在過往或日後法庭的審訊，找到相關證據並不困難。