「城大反枱男」做見習督察 悔當年幼稚 悟一言一行要負責

稱反枱一場戲 測同學反應

7年前網上流傳片段，城大商學院及學部聯會舉行諮詢環節，當時擔任選舉委員會主席的鄭源霖「反枱」，夾雜粗口批評候任內閣欠缺熱誠。鄭昨形容當時是「一場戲」，原意是測試候任內閣日後面對批評時如何反應。他認為當日想法單純，即使本意是好，惟以錯誤手法表達，明白作為學生領袖對個人言行須有要求，否則「行為舉止將影響社會大眾對這一代的印象和觀感」；他事後向候任內閣道歉，並在社交平台發公開信道歉和辭任主席。

棄當消防從警 結業奪3獎

自幼受電視劇影響，夢想做警察儆惡懲奸的他說，2018年曾投考警隊，因介意片段被重新轉載而放棄，輾轉擔任「消防隊目（控制）」。他形容當時承受很大輿論壓力，「一上網就見到自己」，其後在親友開解下慢慢走出陰霾，「無可能永遠停留在以前」，否則繼續鑽牛角尖。

在消防工作兩年後，他在親友支持下再投考警隊，昨日結業，獲頒施禮榮盾、榮譽警棍及警務處長學業成績優異證書。

被問到如何評價因反修例事件在囚的青年，他同意青年只是關心社會，希望表達不同觀點，而《基本法》亦賦予集會和言論自由，惟不能接受以違法方式表達價值觀。他說從片段看到當時部分人較激進，甚至傷害別人，不太理想，惟明白部分人感懊悔，社會應給予機會，並思考為何他們要做這些事。他相信疫情後警隊會盡可能滿足和協助舉辦遊行集會。

住元朗畢業學警 冀中立看反修例

獲頒薛富盃和銀笛的警員韓世杰，在恒生大學畢業後加入警隊。他13歲從內地來港，中學時加入元朗區少年警訊。被問到元朗7．21事件有否影響他加入警隊，在元朗長大的他憶述，當時生活周邊環境遭破壞，有人四處貼文宣，他曾與朋友討論事件，希望大家用中立態度看待。他說親友都支持他從警，慶幸朋友不會兩極化，不會單從一宗新聞評價社會是極好或極壞。他又提到自己享受學院的訓練，從中成長了很多，寄語青年多了解警務工作後投考，增加警隊人才。

昨有35名見習督察和58名學警結業，擔任檢閱官的副警務處長（管理）周一鳴形容警察故事就像一部連續劇，在「保護市民生命財產」主題下衍生不同單元，不論崗位和職責，加入警隊信念、對除暴安良和心繫社會的執著，也會貫穿每個角色和單元的警察故事。

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