勞聯倡政府購空置一手私樓 參考居屋機制轉售

另倡設兒童醫療券

勞聯在勞工、職業教育、房屋等議題提出多項建議，其中建議政府擴大現時應用學位先導計劃覆蓋範圍。林振昇稱政府近期常提到「搶人才」，但本港近20年學制集中在副學士、學士課程，缺職業教育，舉例可開設飲食管理、機電管理等學位課程。按教育局資料，現時4個應用學位課程分別為護理學、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理、應用老年學。

另外，勞聯建議檢視已過時的《學徒制度條例》，擴闊學徒年齡限制、教育程度條件等；而完成訓練的學徒可修讀高級文憑，甚至應用學位，以增加學徒訓練的吸引力。勞聯又建議容許曾在中學修讀「應用學習課程」的學生，畢業後可優先報讀相關課程。

倡酒店安置公屋重建戶

房屋方面，除建議政府購入一手私樓轉售給年輕家庭外，勞聯亦建議政府擴大過渡房屋計劃，讓受公屋重建影響的住戶，遷入空置酒店作過渡安排，藉以加快公屋重建，並期望可加快上樓時間。

勞聯提出10項勞工政策建議，包括最低工資「一年一檢」、設恆常失業援助制度等。勞聯秘書長、立法會議員周小松建議政府在招標過程加入參考承辦商的職安紀錄及勞資關係紀錄，若入標者過往常有工傷事故，甚至曾被法庭定罪，應在承辦商列表除名或扣分。