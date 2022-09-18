羅健熙料入獄 向家人同事交代「後事」 集結案周二開審 稱「了斷」非壞事

有案在身兩年 未能長遠規劃

2019年11月18日理大衝突，羅健熙被控非法集結罪。他說被捕至今約兩年，工作和生活盡量不受案件影響，惟一直因有案在身，未能作長遠規劃，例如進修等，因此無論最終審判結果如何，總算能有個了斷。

羅說，眼見黨友被還押，其家人及一切安排都相當突然，因此他已着家人「預我坐監先」，以免屆時太過突然，認為做好期望管理較好，「總好過一開始覺得會無事」。他近日又分頭安排「身後事」，包括交代地區事務的跟進工作，並要預備書單、探訪名單等。他又說，縱有被判監的心理準備，但相信若要坐監亦不易適應，包括生活受限，衛生、環境都要時間適應，「熱應該最難頂」。

羅表示，近日不時探訪在獄中的黨友，給予他非常大的鼓勵，黨友都表現堅強，「我（的案件）相對無咁大件事，我一定要更堅強」。

強調不想全棄社區工作

羅健熙亦不忘呼籲街坊繼續支持其團隊往後的工作，他提到，辭任南區區議員一職後，過去一年主力經營YouTube、Patreon、團購等，掙取收入維持地區工作，但他承認受資源所限，地區工作「未必有以往（做到）咁足」，但強調不想完全放棄社區工作。