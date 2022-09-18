林定國：不設陪審 西方亦有類似制度 稱獲國安法賦權指示 重點不損被告權益

稱多案確立陪審非必然權利

初選案多名被告還押多時，林定國上任後曾表示，外界關注初選案的進度屬合理，承諾會採取行動加快處理。林定國昨在網誌提到，法庭近年需處理大量案件，明白公眾關注案件審訊進度，在不影響公平審訊的前提下，律政司會繼續與法庭、辯方協力，盡快處理案件。

律政司一直未確認是否已就初選案發出證書，指示有關案件毋須在陪審團下審理。

林定國昨日在網誌亦未提及個別案件，但稱最近有關他根據國安法第46條發出證書，指示相關訴訟毋須設陪審團審理的決定，引起社會討論，他重申不會評論個別案件，但想闡述有關國安法的審訊原則。

未確認初選案設陪審團否

林表示，國安法第46條規定，律政司長可基於保護國家秘密、涉外因素或保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟毋須設陪審團，並由3名法官組成審判庭；發出有關指示的權力為法例所賦予。他說，部分推行普通法的西方國家亦有類似制度，訂明若涉及嚴重刑事罪行，或陪審團會受到不正當干預，審訊可不設陪審團。

3官同審 須恪守無懼無私

林又說，不設陪審團的國安法案件由3名法官負責，他們必須是現任法官，並須恪守司法誓言，無懼無私，不容任何政治或個人因素影響司法程序及決定；而有關判決內容必定公開。

翻查資料，國安法首宗案件被告唐英傑因駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件不設陪審團，由3名法官共同審理，唐英傑曾就不設陪審團向高院提司法覆核，被上訴庭裁定敗訴。