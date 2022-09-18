萬棵路旁鳳凰木月內覆檢 甯漢豪：為全港百萬路邊樹訂檢查時間表

設專組檢討指引 年內給建議

甯漢豪昨早出席測量師學會周年研討會後表示，政府每年均會為樹木做年檢，但因應上周五塌樹事件，將要求9個負責管理樹木的部門即時為全港馬路旁逾萬棵鳳凰木覆檢及巡查。她說，全港路旁樹有近100萬棵，會先巡查路旁的鳳凰木，往後再為覆檢路旁其他種類的大樹訂立時間表。她稱，負責管理涉事塌樹的康文署會調查事件，並於10月初提交報告予發展局，調查後才能評論意外原因，並着署方緊急覆檢同一街上其他樹木。

她續說，發展局將成立專責組，由常任秘書長（工務）帶領，檢視現有指引是否足夠，包括目前檢查樹木使用目測、儀器、科技等方法是否合適，以及若檢查到樹木欠妥善，有關跟進工作的指引及執行指引的力度和速度等。此外，她說專責組將審視樹木去留的方向，並舉例一棵樹現在沒有病，但已種植多時，是否仍配合現時環境、道路、周圍的環境及應否保留，她預期專責組年底內會給予建議，以向社會交代。

詹志勇：種樹方法錯 危樹陸續出現

長春社總監蘇國賢認為，若政府以目測的方法檢視樹木，難以發現表面沒明顯病症的病樹，建議政府按過往歷史，優先篩選較經常出現塌樹的品種及地區，包括現存在九龍城的大葉合歡等。教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇表示，驗樹的方法治標不治本，長遠而言政府應檢視種樹方法。他說，政府目前採取種錯樹的方法，會持續出現危樹，即使定期驗樹亦只能補救，並建議政府改善種樹的土壤品質及體積，以確保樹木健康生長。