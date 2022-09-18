阿Mo完成一階段針灸 父兄剷髮支持

李盛林在代禱信稱，李氏一家較早前與其他跟阿Mo同行的舞者會面，令他們更了解是次演唱會事故的相關事宜。李盛林祈求每名舞者的身心社靈得康復，並在事件後有穩定的生活和經濟。

信中又說，阿Mo家人每天都會錄一段短片鼓勵阿Mo，也同步在他不同的治療中禱告，並祈求阿Mo從深切治療部轉到腦神經外科病房後，晚上能有好的睡眠以應付翌日治療，不致影響精神和情緒。李父又提到，自阿Mo住院治療，家人每次離開都擁抱他，父親更每次用雙手觸摸阿Mo的臉，「一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻」。

勞處稱已取舞蹈員合約 就自僱詢法律意見

就演唱會意外，勞工處稱已取得舞蹈員的合約，並向舞蹈員及相關公司查詢，正就舞蹈員是否屬自僱諮詢法律意見，稱如有最後判斷將向公眾交代。