阿Mo完成一階段針灸 父兄剷髮支持

【明報專訊】男團MIRROR紅館演唱會中遭墜屏壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）留院至今逾一個月，其父李盛林牧師昨日發出代禱信，稱阿Mo的針灸療情已完成一個階段，中西醫會再探討下一步安排。信中提到，李盛林和阿Mo哥哥為支持做手術的阿Mo，均把頭髮剷光，「我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了」。
李盛林在代禱信稱，李氏一家較早前與其他跟阿Mo同行的舞者會面，令他們更了解是次演唱會事故的相關事宜。李盛林祈求每名舞者的身心社靈得康復，並在事件後有穩定的生活和經濟。
信中又說，阿Mo家人每天都會錄一段短片鼓勵阿Mo，也同步在他不同的治療中禱告，並祈求阿Mo從深切治療部轉到腦神經外科病房後，晚上能有好的睡眠以應付翌日治療，不致影響精神和情緒。李父又提到，自阿Mo住院治療，家人每次離開都擁抱他，父親更每次用雙手觸摸阿Mo的臉，「一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻」。
勞處稱已取舞蹈員合約 就自僱詢法律意見
就演唱會意外，勞工處稱已取得舞蹈員的合約，並向舞蹈員及相關公司查詢，正就舞蹈員是否屬自僱諮詢法律意見，稱如有最後判斷將向公眾交代。
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