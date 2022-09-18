孫玉菡：倘職安例已修 塌天秤可公訴

孫玉菡昨於節目表示，勞工處已巡查安達臣道意外承建商9個有天秤的地盤，並發出停工通知書，有關地盤目前仍未可使用天秤。他又稱，勞工處正巡查全港有天秤的地盤，暫時未見違規情况。

未言公開報告否 「找適當方法等大家知」

被問到會否公開調查報告，孫稱過往工業意外後，會待調查和法律程序完成後，以不同方法讓業界知道成因，又或因應意外修訂守則，避免意外再發生。他舉例，會在工人訓練課程設計上加入與意外相關的元素，並會將意外重點以適當方法讓大家知道。

政府擬提高職安健條例罰則，針對僱主、東主及處所佔用人的極嚴重違規行為可成可公訴罪行，最高罰款1000萬元及監禁兩年。孫玉菡表示，勞工處對安達臣道意外作內部研判，若條例已通過，很大可能循可公訴罪行懲處相關者，惟現時舊例最高罰50萬元，他相信立法會將盡快通過法例。

推工傷復康先導計劃 助建築工

孫玉菡說，下周將推出工傷僱員復康先導計劃，向工傷病假期逾6周、9月1日後工傷的建造業工人，提供主診醫生、物理治療師、職業治療師，並具個案經理跟進。

計劃對象為建造業界，孫稱先導計劃難以服務所有行業，而建造業工傷傾向嚴重，該界別工傷期長的比例較多，工傷病假期超過6周以上的有五分之一以上為建造界，3年後會再檢討。