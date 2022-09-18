失事起火 Tesla驗車中心復燃 專家料天熱致電池升溫

兩人輕傷 司機稱昆蟲撲面

昨早約10時半，一輛Tesla電動車沿寶林北路往秀茂坪方向行駛，駛至康盛花園對開彎位時，失事撞毁近6米防撞欄，再剷上行人路撞燈柱方停下。電動車其後起火，大量火舌由車底冒出。消防接報到場，向電動車射水及使用化學泡沫撲救。電動車車頭嚴重焚毁，車頭燈亦飛脫在路面。

33歲姓鄭男司機報稱當時有昆蟲撲向其臉肇禍，他與33歲姓林女乘客及時逃生，分別手痛、背和腹痛，送院治理。電動車其後拖往九龍灣常怡道汽車扣留中心檢驗，至下午2時13分突再度起火。職員隨即報案，事件中無人受傷，毋須疏散。消防到場向Tesla射水。

李耀培：倘車底受撞擊 電池或破裂起火

汽車會會長李耀培表示，電動車電池設在車底，一般有經過防撞測試，但若在高速下、車底受猛烈撞擊，電池仍有可能破裂起火，反之若車頂、車身捱撞，起火風險相對較低。至於今次起火電動車在消防救熄後再死灰復燃，李耀培估計或因天氣熱及受陽光照射，令電池升溫並再度起火。他說，消防員會在撲救後以紅外線探測器量度車溫，如發現溫度仍高，會繼續射水降溫。

李耀培又提醒，電動車電池亦可能在行駛期間出現短路，如車主發覺車身冒煙、有火花，或有燒焦氣味，應立即停車並逃至安全位置，切勿自行檢查及滅火，以免產生其他化學反應釀成意外。