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零售協會：三四成店申延交租 情况不樂觀

【明報專訊】連鎖西餅店Crostini日前全線結業，被揭至少10間分店欠租，遭業主入稟法院追討。零售管理協會主席謝邱安儀昨日表示，政府早前推出「暫緩追租」，並非所有零售商戶都受惠，全港約有6萬多間零售店舖，粗略估計三四成在「暫緩追租」下申請延遲交租，當中大部分屬中小企，連鎖店則較少申請。

謝邱安儀昨在商台《晴朗的一天出發》形容零售情况不樂觀，營運壓力巨大，絕少業主願意共渡時艱，相反部分業主與租戶關係因「暫緩追租」而變差，「有業主甚至想看何時可以加租」。她期望業主可「放過我哋一馬」，寬減租金或暫不加租。

料聖誕假多外遊 難助本地經濟

謝邱安儀說，市民大多用消費券購買日用品，上月整體零售業生意額並不樂觀，即使政府下月將發放新一期消費券，相信帶動消費有限，很快就放緩。因應外國放寬入境限制，她預計聖誕長假不少港人外遊，對本地經濟幫助未必太大，呼籲本港先與國際通關。

消委接34宗涉Crostini投訴

消委會總幹事黃鳳嫺在同一節目說，會方接獲34宗與Crostini有關的投訴，涉款10.7萬元，平均每宗涉3100元，有21宗是在婚展購買餅劵，其中有事主去年11月婚展花逾萬元購買350張餅卡，每張50元，是涉款最多的個案。

黃鳳嫺說，預繳式消費有一定風險，消費者付費前應三思。受影響顧客應保留單據，若是以信用卡購買，可要求發卡銀行協助申請退款。不過，她稱每間銀行退款機制不一，未必能完全退款。她說，雖然普通消費者屬「無抵押」債權人，但建議仍登記為債權人，當商家償還債務後仍有餘額，便可獲賠償。

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