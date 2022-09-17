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涉誘3少女「援交」後勒索 男子被捕

【明報專訊】警方拘捕兩母子，涉及4宗援交勒索案及1宗投資騙案，涉款共約40萬元。據悉，被捕32歲男主腦涉嫌在交友程式聯絡分別14歲、17歲和21歲女受害人，讚對方「幾靚女」引誘做援交，再訛稱為判斷其「質素」，騙取性感相片，相約援交後不支付酬金，更以照片勒索受害人。

交友App讚「幾靚女」騙性感照

屯門警區刑事（調查）總督察陳家成稱，警方8月23日接獲17歲少女報案，稱在網上認識一名男子，對方以15萬元報酬引誘她拍攝性感照片及提供「援交」性服務，但事主提供性服務後收不到酬金，更被騙走1.1萬元，再被對方以在網上發布其性感照片要脅，勒索更多金錢。

母同被捕 涉提供戶口收錢

警方前日以涉嫌勒索及以欺騙手段取得財產罪，在屯門拘捕32歲葉姓男子及63歲陳姓女子，據悉二人為母子，葉為主腦，陳則涉提供銀行戶口收取犯罪得益。據悉，葉曾以相同手法欺騙共3名女子，分別14歲、17歲和21歲，兩名未成年少女均為學生。

據悉，葉經交友程式主動接觸受害人，讚她們「幾靚女」，建議對方做援交，並以判斷她們「夠唔夠質素」為由，騙取其性感相片，再相約援交，繼而以照片勒索。葉亦涉在網上假扮援交少女，以假照片多次騙取一名男子共20多萬元，最終沒現身。另外，葉亦涉及一宗股票投資騙案，騙取41歲女事主約1.7萬元。5宗案件共涉騙款約40萬元。

相關字詞﹕警方 援交騙案

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