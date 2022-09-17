10米樹塌壓4車 專家：樹根空間不足 部分樹幹空心 康文署：4月檢查沒腐爛迹象

甯漢豪命撤查 巡路旁鳳凰木

倒塌的大樹由康文署負責管理。發展局長甯漢豪表示高度關注事件，已要求康文署徹查塌樹原因，最遲10月初完成，並要求署方詳細檢查附近樹木的健康及結構狀况，以及要求所有樹木保養部門覆檢轄下路旁相對大型的鳳凰木。

兩司機輕傷 保母車車頂凹陷

昨晨7時許，巴富街6號合一堂學校對開行人路一棵9.5米高鳳凰木連根拔起塌下，壓向正停燈位的一輛保母車和3輛私家車，大樹橫跨3條行車線，保母車車頂嚴重凹陷，擋風玻璃破碎，保母車司機手部被玻璃碎濺傷，當時車上無學童；另一私家車司機亦受輕傷。

保母車司機蔡先生說，事發時正等候綠燈，「突然有個影子，好像很大棵（樹），砰一聲就已在我面前」，形容當時情况混亂，他只是刮傷，並沒大礙，感到幸運。車上保母霞姨說，校巴當時準備到黃埔接幼稚園學生上學，她看見大樹慢慢倒塌，惟校巴前後均有車，避無可避，她逃生時亦遭玻璃碎弄傷，她說：「都算好彩，要還神。」

詹志勇：頭闊根窄 真菌入侵

事發後，消防協助將大樹鋸斷搬離，從切口可見，部分樹幹「空心」。康文署表示，對上一次於4月22日檢查該樹，當時枝幹、主幹及樹根表面沒有腐爛迹象。該署在巴富街另管理34棵樹，初步檢查未見生長情况有異樣。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇看過相關相片後表示，該行道樹附近地底有石屎，令樹根困在長方形範圍內，讓樹根生長並抓住的泥土不足，令本應呈「工」字形的大樹變成「T」字形，頭闊根窄，根基不穩，而受旁邊建築物限制，枝葉向馬路生長，樹根因馬路反向建築物一方生長，令樹木傾斜，隨着大樹生長，受力不足便會倒塌，加上真菌入侵，大樹更易倒塌。他說，2018年風暴「山竹」襲港，八成塌樹皆屬此因，「每次颱風幫手掃走弱樹，今次沒有颱風替代責任」。他又說，鳳凰木等大樹不適合作行道樹，政府需徹底改革沿用逾百年的錯誤種植行道樹方法，應重視土質和空間，又促請政府檢查全港10米高的行道樹。

昨到現場了解的長春社總監蘇國賢表示，該樹樹腳位置根部腐爛，「似餅乾咁脆，看不到任何有支撐能力的根」，相信根部早已腐爛，估計該樹樹根早於過去地底工程時受傷，樹根傷口蔓延到樹底，而鳳凰木對抗腐爛較弱，更易折斷。他說，由於腐爛發生於樹底內部，樹藝師驗樹時未必可發現，建議仿效外國設立塌樹資料庫，舉例因應樹種、樹木大小和附近人車流量，篩選出塌樹風險高的樹木，並以微鑽阻力儀測試樹幹底部的硬度，可盡早找出危樹。

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