港聞

港聞一

10米樹塌壓4車 專家：樹根空間不足 部分樹幹空心 康文署：4月檢查沒腐爛迹象

【明報專訊】學校林立的何文田發生塌樹事故，巴富街行人路一棵高約10米的鳳凰木昨早突然塌下，壓向一輛無載學童的保母車及3輛私家車，兩名司機受輕傷，當中保母車車頭頂部嚴重凹陷。樹木專家表示，涉事「行道樹」樹根空間不足，樹身傾斜，加上真菌入侵，容易倒塌。另有專家表示，由於樹底內部腐爛，樹藝師驗樹時未必可發現。

甯漢豪命撤查 巡路旁鳳凰木

倒塌的大樹由康文署負責管理。發展局長甯漢豪表示高度關注事件，已要求康文署徹查塌樹原因，最遲10月初完成，並要求署方詳細檢查附近樹木的健康及結構狀况，以及要求所有樹木保養部門覆檢轄下路旁相對大型的鳳凰木。

兩司機輕傷 保母車車頂凹陷

昨晨7時許，巴富街6號合一堂學校對開行人路一棵9.5米高鳳凰木連根拔起塌下，壓向正停燈位的一輛保母車和3輛私家車，大樹橫跨3條行車線，保母車車頂嚴重凹陷，擋風玻璃破碎，保母車司機手部被玻璃碎濺傷，當時車上無學童；另一私家車司機亦受輕傷。

保母車司機蔡先生說，事發時正等候綠燈，「突然有個影子，好像很大棵（樹），砰一聲就已在我面前」，形容當時情况混亂，他只是刮傷，並沒大礙，感到幸運。車上保母霞姨說，校巴當時準備到黃埔接幼稚園學生上學，她看見大樹慢慢倒塌，惟校巴前後均有車，避無可避，她逃生時亦遭玻璃碎弄傷，她說：「都算好彩，要還神。」

詹志勇：頭闊根窄 真菌入侵

事發後，消防協助將大樹鋸斷搬離，從切口可見，部分樹幹「空心」。康文署表示，對上一次於4月22日檢查該樹，當時枝幹、主幹及樹根表面沒有腐爛迹象。該署在巴富街另管理34棵樹，初步檢查未見生長情况有異樣。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇看過相關相片後表示，該行道樹附近地底有石屎，令樹根困在長方形範圍內，讓樹根生長並抓住的泥土不足，令本應呈「工」字形的大樹變成「T」字形，頭闊根窄，根基不穩，而受旁邊建築物限制，枝葉向馬路生長，樹根因馬路反向建築物一方生長，令樹木傾斜，隨着大樹生長，受力不足便會倒塌，加上真菌入侵，大樹更易倒塌。他說，2018年風暴「山竹」襲港，八成塌樹皆屬此因，「每次颱風幫手掃走弱樹，今次沒有颱風替代責任」。他又說，鳳凰木等大樹不適合作行道樹，政府需徹底改革沿用逾百年的錯誤種植行道樹方法，應重視土質和空間，又促請政府檢查全港10米高的行道樹。

昨到現場了解的長春社總監蘇國賢表示，該樹樹腳位置根部腐爛，「似餅乾咁脆，看不到任何有支撐能力的根」，相信根部早已腐爛，估計該樹樹根早於過去地底工程時受傷，樹根傷口蔓延到樹底，而鳳凰木對抗腐爛較弱，更易折斷。他說，由於腐爛發生於樹底內部，樹藝師驗樹時未必可發現，建議仿效外國設立塌樹資料庫，舉例因應樹種、樹木大小和附近人車流量，篩選出塌樹風險高的樹木，並以微鑽阻力儀測試樹幹底部的硬度，可盡早找出危樹。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕鳯凰木 康文署 發展局 巴富街 蘇國賢 詹志勇 塌樹

上 / 下一篇新聞

涉誘3少女「援交」後勒索 男子被捕
涉誘3少女「援交」後勒索 男子被捕
零售協會：三四成店申延交租 情况不樂觀
零售協會：三四成店申延交租 情况不樂觀
涉殺人埋屍 兩男控謀殺還押
涉殺人埋屍 兩男控謀殺還押
工會登記增聲明要求 不做「可能危害或不利國安」活動
工會登記增聲明要求 不做「可能危害或不利國安」活動
職工會局問近兩年言行 「白領工會」面臨取消登記
職工會局問近兩年言行 「白領工會」面臨取消登記
鄧炳強重申23條需立法 提博爾頓曾言推翻他國
鄧炳強重申23條需立法 提博爾頓曾言推翻他國
國產電動無障礙小巴 港最快年底營運
國產電動無障礙小巴 港最快年底營運
投注戶口曾存180萬 兩綜援漢涉洗錢被捕
投注戶口曾存180萬 兩綜援漢涉洗錢被捕
就不展編號上訴 警獲准呈新證據 擬證行動呼號有效運作 官稱或影響裁決允許
就不展編號上訴 警獲准呈新證據 擬證行動呼號有效運作 官稱或影響裁決允許
「新證」不符呈堂原則獲官酌情 湯家驊：不出奇但少見
「新證」不符呈堂原則獲官酌情 湯家驊：不出奇但少見
光城者求情：未有國安課程 對新法無知
光城者求情：未有國安課程 對新法無知
陳梓華李宇軒1月再訊 待黎智英案審結
陳梓華李宇軒1月再訊 待黎智英案審結
掃毒拘16人 6未成年3人15歲
掃毒拘16人 6未成年3人15歲
21被告共加控194罪 童樂居案一人涉54項
21被告共加控194罪 童樂居案一人涉54項
多一人認罪 連襲8童 求情：初入職被指太溫柔
多一人認罪 連襲8童 求情：初入職被指太溫柔
耀能協會幼兒中心 兩童報稱被職員搣
耀能協會幼兒中心 兩童報稱被職員搣
Tesla撼箭嘴車 司機涉酒駕
Tesla撼箭嘴車 司機涉酒駕
程鼎一：旅客愛文化藝術之都 港不在列 疫下調查全球1.35萬旅客 普遍不滿足食買玩 盼沉浸體驗文化
程鼎一：旅客愛文化藝術之都 港不在列 疫下調查全球1.35萬旅客 普遍不滿足食買玩 盼沉浸體驗文化
DSE藝術科考生跌 黃英琦憂日後缺人才 許冰心稱流行與藝術不衝突「可crossover」
DSE藝術科考生跌 黃英琦憂日後缺人才 許冰心稱流行與藝術不衝突「可crossover」
伙黑幫假冚賭 3警囚14至16月 官指「一念之差」犯案衝擊司法 背景良好減刑兩月
伙黑幫假冚賭 3警囚14至16月 官指「一念之差」犯案衝擊司法 背景良好減刑兩月
鄭若驊清華執教 徐英偉做TVB主持
鄭若驊清華執教 徐英偉做TVB主持
深水埗持刀互片 4越南漢全被捕
深水埗持刀互片 4越南漢全被捕
女警分娩亡 專家證人指醫生「焦急」致胎盤殘留
女警分娩亡 專家證人指醫生「焦急」致胎盤殘留
元朗貨櫃場檢億元私煙
元朗貨櫃場檢億元私煙
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】創院百周年搞歷史展 養和院長讚盧寵茂「好指揮官」
【Emily】創院百周年搞歷史展 養和院長讚盧寵茂「好指揮官」
【Emily】英王繼位 御用大狀QC轉KC
【Emily】英王繼位 御用大狀QC轉KC
【Emily】詐騙廣告盜李家超照 警方跟進
【Emily】詐騙廣告盜李家超照 警方跟進
【Emily】世界清潔日 歐盟辦事處去海灘執垃圾
【Emily】世界清潔日 歐盟辦事處去海灘執垃圾
【Emily】嘲男生英文名女性化 補習名師捱轟後致歉
【Emily】嘲男生英文名女性化 補習名師捱轟後致歉