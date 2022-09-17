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2022年9月17日星期六
港聞二
10米樹塌壓4車 專家：樹根空間不足 部分樹幹空心 康文署：4月檢查沒腐爛迹象
涉誘3少女「援交」後勒索 男子被捕
零售協會：三四成店申延交租 情况不樂觀
涉殺人埋屍 兩男控謀殺還押
工會登記增聲明要求 不做「可能危害或不利國安」活動
職工會局問近兩年言行 「白領工會」面臨取消登記
鄧炳強重申23條需立法 提博爾頓曾言推翻他國
國產電動無障礙小巴 港最快年底營運
投注戶口曾存180萬 兩綜援漢涉洗錢被捕
就不展編號上訴 警獲准呈新證據 擬證行動呼號有效運作 官稱或影響裁決允許
「新證」不符呈堂原則獲官酌情 湯家驊：不出奇但少見
光城者求情：未有國安課程 對新法無知
陳梓華李宇軒1月再訊 待黎智英案審結
掃毒拘16人 6未成年3人15歲
21被告共加控194罪 童樂居案一人涉54項
多一人認罪 連襲8童 求情：初入職被指太溫柔
耀能協會幼兒中心 兩童報稱被職員搣
Tesla撼箭嘴車 司機涉酒駕
程鼎一：旅客愛文化藝術之都 港不在列 疫下調查全球1.35萬旅客 普遍不滿足食買玩 盼沉浸體驗文化
DSE藝術科考生跌 黃英琦憂日後缺人才 許冰心稱流行與藝術不衝突「可crossover」
伙黑幫假冚賭 3警囚14至16月 官指「一念之差」犯案衝擊司法 背景良好減刑兩月
鄭若驊清華執教 徐英偉做TVB主持
深水埗持刀互片 4越南漢全被捕
女警分娩亡 專家證人指醫生「焦急」致胎盤殘留
元朗貨櫃場檢億元私煙
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【Emily】創院百周年搞歷史展 養和院長讚盧寵茂「好指揮官」
【Emily】英王繼位 御用大狀QC轉KC
【Emily】詐騙廣告盜李家超照 警方跟進
【Emily】世界清潔日 歐盟辦事處去海灘執垃圾
【Emily】嘲男生英文名女性化 補習名師捱轟後致歉
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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