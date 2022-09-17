女警分娩亡 專家證人指醫生「焦急」致胎盤殘留

綜合證供，事主葉素欣（終年26歲）2016年10月入院誕下女嬰，住院醫生未察覺事主排出胎盤後，子宮仍殘留胎盤組織。兩名資深醫生接手後亦未有發現，事主3日後不治。

專家證人勞子僖表示，從照片可見，事主的胎盤如同「揸住豆腐乾搣一塊出嚟」，殘缺之處「岩岩巉巉」，目測相當明顯。勞認為，事主分娩後陰道鬆弛，醫生只要伸手檢驗子宮，輕輕一撥就會發現胎盤殘留物。

指上司到場應再檢查 倘「信晒啲細」有問題

勞子僖表示，雖然駐院醫生判斷胎盤已完整排出，但上司到場後應該重新檢查一次，「如果信晒啲細嘅，你本身有啲問題」。勞認為，事主面對的惡性循環和其他產後出血離世的產婦相似，就是胎盤殘留物在子宮內持續產生分泌物，削弱凝血功能，並減低子宮收縮的能力，「唔能夠將問題刪除，就會打回原形」。事主缺血缺氧下，心臟、腦部等器官受影響，繼而致命。

根據醫療排版，事主產嬰後4分鐘之內曾注射兩支子宮收縮針。勞子僖表示，醫療團隊的反應較快，但質疑為何急於打針，而非再次檢驗胎盤，「你一招唔得，兩招唔得，應該檢討吓胎盤有無滯留物喇」。勞又指，事主當晚近7時半分娩，副顧問醫生晚上8時半到場處理出血問題，「最好嘅機會已經無咗，血液補充慢過流失，器官已經shut down緊」。

勞子僖提及，事主為女警，體能比一般人強壯，產後大量出血不尋常，應檢視止血過程細節，「好難搵到邊一個環節係『兇手』，但毫無疑問，胎盤滯留支配咗好多事情發生」。聆訊下周一（19日）續。

【案件編號：CCDI 602/16】

（死因研訊）