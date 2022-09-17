港聞

港聞二

女警分娩亡 專家證人指醫生「焦急」致胎盤殘留

【明報專訊】一名女警2016年在伊利沙伯醫院產嬰，3日後血崩死亡，死因研訊昨日續審。家屬一方傳召的專家證人、港大及中大醫學院榮譽教授勞子僖估計，駐院醫生欠缺經驗，並以焦急的方式牽引臍帶分娩，導致胎盤剝離不完整，遺下胎盤組織。勞表示，殘留胎盤對事主造成惡性循環，導致缺血缺氧，長遠波及其他身體器官，奪去事主性命。

綜合證供，事主葉素欣（終年26歲）2016年10月入院誕下女嬰，住院醫生未察覺事主排出胎盤後，子宮仍殘留胎盤組織。兩名資深醫生接手後亦未有發現，事主3日後不治。

專家證人勞子僖表示，從照片可見，事主的胎盤如同「揸住豆腐乾搣一塊出嚟」，殘缺之處「岩岩巉巉」，目測相當明顯。勞認為，事主分娩後陰道鬆弛，醫生只要伸手檢驗子宮，輕輕一撥就會發現胎盤殘留物。

指上司到場應再檢查 倘「信晒啲細」有問題

勞子僖表示，雖然駐院醫生判斷胎盤已完整排出，但上司到場後應該重新檢查一次，「如果信晒啲細嘅，你本身有啲問題」。勞認為，事主面對的惡性循環和其他產後出血離世的產婦相似，就是胎盤殘留物在子宮內持續產生分泌物，削弱凝血功能，並減低子宮收縮的能力，「唔能夠將問題刪除，就會打回原形」。事主缺血缺氧下，心臟、腦部等器官受影響，繼而致命。

根據醫療排版，事主產嬰後4分鐘之內曾注射兩支子宮收縮針。勞子僖表示，醫療團隊的反應較快，但質疑為何急於打針，而非再次檢驗胎盤，「你一招唔得，兩招唔得，應該檢討吓胎盤有無滯留物喇」。勞又指，事主當晚近7時半分娩，副顧問醫生晚上8時半到場處理出血問題，「最好嘅機會已經無咗，血液補充慢過流失，器官已經shut down緊」。

勞子僖提及，事主為女警，體能比一般人強壯，產後大量出血不尋常，應檢視止血過程細節，「好難搵到邊一個環節係『兇手』，但毫無疑問，胎盤滯留支配咗好多事情發生」。聆訊下周一（19日）續。

【案件編號：CCDI 602/16】

（死因研訊）

相關字詞﹕胎盤 妊娠毒血症 分娩 勞子僖 死因研訊 女警

上 / 下一篇新聞

10米樹塌壓4車 專家：樹根空間不足 部分樹幹空心 康文署：4月檢查沒腐爛迹象
10米樹塌壓4車 專家：樹根空間不足 部分樹幹空心 康文署：4月檢查沒腐爛迹象
涉誘3少女「援交」後勒索 男子被捕
涉誘3少女「援交」後勒索 男子被捕
零售協會：三四成店申延交租 情况不樂觀
零售協會：三四成店申延交租 情况不樂觀
涉殺人埋屍 兩男控謀殺還押
涉殺人埋屍 兩男控謀殺還押
工會登記增聲明要求 不做「可能危害或不利國安」活動
工會登記增聲明要求 不做「可能危害或不利國安」活動
職工會局問近兩年言行 「白領工會」面臨取消登記
職工會局問近兩年言行 「白領工會」面臨取消登記
鄧炳強重申23條需立法 提博爾頓曾言推翻他國
鄧炳強重申23條需立法 提博爾頓曾言推翻他國
國產電動無障礙小巴 港最快年底營運
國產電動無障礙小巴 港最快年底營運
投注戶口曾存180萬 兩綜援漢涉洗錢被捕
投注戶口曾存180萬 兩綜援漢涉洗錢被捕
就不展編號上訴 警獲准呈新證據 擬證行動呼號有效運作 官稱或影響裁決允許
就不展編號上訴 警獲准呈新證據 擬證行動呼號有效運作 官稱或影響裁決允許
「新證」不符呈堂原則獲官酌情 湯家驊：不出奇但少見
「新證」不符呈堂原則獲官酌情 湯家驊：不出奇但少見
光城者求情：未有國安課程 對新法無知
光城者求情：未有國安課程 對新法無知
陳梓華李宇軒1月再訊 待黎智英案審結
陳梓華李宇軒1月再訊 待黎智英案審結
掃毒拘16人 6未成年3人15歲
掃毒拘16人 6未成年3人15歲
21被告共加控194罪 童樂居案一人涉54項
21被告共加控194罪 童樂居案一人涉54項
多一人認罪 連襲8童 求情：初入職被指太溫柔
多一人認罪 連襲8童 求情：初入職被指太溫柔
耀能協會幼兒中心 兩童報稱被職員搣
耀能協會幼兒中心 兩童報稱被職員搣
Tesla撼箭嘴車 司機涉酒駕
Tesla撼箭嘴車 司機涉酒駕
程鼎一：旅客愛文化藝術之都 港不在列 疫下調查全球1.35萬旅客 普遍不滿足食買玩 盼沉浸體驗文化
程鼎一：旅客愛文化藝術之都 港不在列 疫下調查全球1.35萬旅客 普遍不滿足食買玩 盼沉浸體驗文化
DSE藝術科考生跌 黃英琦憂日後缺人才 許冰心稱流行與藝術不衝突「可crossover」
DSE藝術科考生跌 黃英琦憂日後缺人才 許冰心稱流行與藝術不衝突「可crossover」
伙黑幫假冚賭 3警囚14至16月 官指「一念之差」犯案衝擊司法 背景良好減刑兩月
伙黑幫假冚賭 3警囚14至16月 官指「一念之差」犯案衝擊司法 背景良好減刑兩月
鄭若驊清華執教 徐英偉做TVB主持
鄭若驊清華執教 徐英偉做TVB主持
深水埗持刀互片 4越南漢全被捕
深水埗持刀互片 4越南漢全被捕
元朗貨櫃場檢億元私煙
元朗貨櫃場檢億元私煙
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】創院百周年搞歷史展 養和院長讚盧寵茂「好指揮官」
【Emily】創院百周年搞歷史展 養和院長讚盧寵茂「好指揮官」
【Emily】英王繼位 御用大狀QC轉KC
【Emily】英王繼位 御用大狀QC轉KC
【Emily】詐騙廣告盜李家超照 警方跟進
【Emily】詐騙廣告盜李家超照 警方跟進
【Emily】世界清潔日 歐盟辦事處去海灘執垃圾
【Emily】世界清潔日 歐盟辦事處去海灘執垃圾
【Emily】嘲男生英文名女性化 補習名師捱轟後致歉
【Emily】嘲男生英文名女性化 補習名師捱轟後致歉