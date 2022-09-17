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深水埗持刀互片 4越南漢全被捕

【明報專訊】4名持行街紙的越南籍男子昨在深水埗疑因金錢糾紛大打出手，並持刀互相襲擊，其中3人受傷，1人一度昏迷。4人全涉傷人被捕，交由深水埗反三合會行動組第三隊跟進。

警方昨午約4時半接獲多人報案，指一名27歲越南裔男子中刀昏迷倒臥黃竹街街頭，人員接報到場，男子恢復清醒，被送往明愛醫院，再轉送瑪嘉烈醫院搶救。警方調查後相信，他早前與另外3名同鄉在南昌街及基隆街交界以刀互相襲擊。

警方在現場截獲一名29歲涉案男子，身上檢獲一把長約15厘米的刀，以藏有攻擊性武器及傷人將其拘捕。其後有兩人中刀自行前往明愛醫院求醫，連同早前送院者，3人同涉傷人被捕。被捕4人介乎23至32歲，均為越南籍、持行街紙。

雜貨店疑曾有打鬥 店員：不清楚

警方在基隆街一間越南雜貨店對開路面發現一把手柄斷開的刀，疑為涉案兇器。現場所見，南昌街至黃竹街一段的基隆街均遺下血迹，傷者倒地位置則遺下染血衣物、膠拖鞋及急救用品。警方封鎖有關位置調查，並向沿途店舖索取閉路電視調查。

有目擊者稱，一名非華裔傷者從該越南雜貨店步出，其時白衣染血，疑在店內遇襲，店內昨日打鬥期間有玻璃破碎聲，有兩名黑衣男子在傷者離去後步出雜貨店，疑似尋人，其中一人持刀。另一目擊者劉先生則指，受傷男子被多人襲擊，在兩男攙扶下由該店沿基隆街走至黃竹街位置。事後該雜貨店繼續營業，店員指不清楚事發情况。警員晚上進入該店蒐證，向店內兩人了解情况。

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