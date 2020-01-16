鄭若驊清華執教 徐英偉做TVB主持

「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」昨日公布5名問責官員卸任後申報的工作（見表），經審視後認為所申報工作不會構成潛在利益衝突，亦不預期會引起負面公眾觀感。

聶德權港大教人力資源管理

鄭若驊申報於10月1日起或之後開始，在清華大學擔任國際仲裁與爭端解決專案主任及教授，主要職責是教學，她出任司長前亦曾任職有關的專案主任一職。鄭若驊本身是資深大律師，擅長仲裁工作，具特許仲裁員及專業調解員資格，2018年出任律政司長前曾任香港國際仲裁中心主席，2008年成為首名獲選為特許仲裁學會主席的亞洲女性。翻查資料，鄭的前兩任律政司長袁國強及黃仁龍卸任後，均轉為私人執業，現時同為天博大律師事務所（Temple Chambers）一員。

公務員事務局前局長聶德權則在本月7日起任職港大的兼任教授，除負責公共行政碩士的人力資源管理課程外，亦會向本科生及碩士生講課。前民政事務局長徐英偉則申報於本月7日起擔任3項工作，包括《明報》專欄作家，網媒「堅料網」及無綫電視的節目主持人。其中他於「堅料網」擔任旅遊節目《徐你遊》主持，介紹本港旅遊地點，節目已在網上播出。

另外，前食衛局長政助鄭守崗於本月19日起出任馬會慈善事務高級經理，前運房局長政助符傳富繼早前申報擔任自由黨黨友、立法會議員李鎮強的顧問後，亦於本月19日起出任思謀集團有限公司高級戰略總監。