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港聞二

鄭若驊清華執教 徐英偉做TVB主持

【明報專訊】多名上屆政府問責官員陸續申報卸任後工作去向，其中律政司前司長鄭若驊未有如前兩任律政司長，卸任後轉為私人執業，她將於下月起在北京清華大學擔任國際仲裁與爭端解決專案主任及教授。公務員事務局前局長聶德權本月起則在港大社會科學院任職兼任教授，會任教公共行政碩士的人力資源管理課程，至於因「洪門宴」風波下台的前民政事務局長徐英偉，則申報擔任報章專欄作家及節目主持人。

「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」昨日公布5名問責官員卸任後申報的工作（見表），經審視後認為所申報工作不會構成潛在利益衝突，亦不預期會引起負面公眾觀感。

聶德權港大教人力資源管理

鄭若驊申報於10月1日起或之後開始，在清華大學擔任國際仲裁與爭端解決專案主任及教授，主要職責是教學，她出任司長前亦曾任職有關的專案主任一職。鄭若驊本身是資深大律師，擅長仲裁工作，具特許仲裁員及專業調解員資格，2018年出任律政司長前曾任香港國際仲裁中心主席，2008年成為首名獲選為特許仲裁學會主席的亞洲女性。翻查資料，鄭的前兩任律政司長袁國強及黃仁龍卸任後，均轉為私人執業，現時同為天博大律師事務所（Temple Chambers）一員。

公務員事務局前局長聶德權則在本月7日起任職港大的兼任教授，除負責公共行政碩士的人力資源管理課程外，亦會向本科生及碩士生講課。前民政事務局長徐英偉則申報於本月7日起擔任3項工作，包括《明報》專欄作家，網媒「堅料網」及無綫電視的節目主持人。其中他於「堅料網」擔任旅遊節目《徐你遊》主持，介紹本港旅遊地點，節目已在網上播出。

另外，前食衛局長政助鄭守崗於本月19日起出任馬會慈善事務高級經理，前運房局長政助符傳富繼早前申報擔任自由黨黨友、立法會議員李鎮強的顧問後，亦於本月19日起出任思謀集團有限公司高級戰略總監。

相關字詞﹕徐英偉 聶德權 鄭若驊

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